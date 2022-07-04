أوكرانيا تحدد شرطين لمشاركتها فى قمة مجموعة العشرين

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة "إنترفاكس" الأوكرانية للأنباء عن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، قوله إن "مشاركتنا تعتمد على روسيا الاتحادية، وما إذا كانت ستحضر أم لا".

وكان الرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو، الذى يستضيف القمة، قد وجه دعوة إلى زيلينسكى خلال زيارته إلى كييف الأسبوع الماضى، فى محاولة للتوسط بين موسكو وكييف.

وقال زيلينسكى "أبلغت الرئيس الإندونيسى أننا ممتنون للدعوة، لكن لدينا وضعا أمنيا"، معربا عن شكوكه فى مشاركة العديد من الدول بالقمة حال قررت روسيا الحضور.

وحذر زيلينسكى من أنه إذا ارتكبت القوات الروسية مزيدا من الفظائع ضد المدنيين الأوكرانيين، مثل عمليات الإعدام فى ضاحية بوكا فى كييف، فسيتعين على روسيا أن تخضع لـ"عزلة تامة".

ومن المرجح أن تكون قضية الأمن الغذائى العالمى فى ضوء الحرب الروسية على أوكرانيا على رأس جدول الأعمال فى القمة المقررة فى مدينة بالى الإندونيسية فى نوفمبر المقبل.

وأشار الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بالفعل إلى نيته حضور قمة مجموعة العشرين، وهو منتدى حكومى دولى يتألف من أكبر 20 اقتصادا فى العالم، على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان يخطط لحضور الحدث عبر الإنترنت أو بشكل شخصى.