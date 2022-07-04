مستشار ألمانيا: بوتين اتخذ قرار الحرب على أوكرانيا قبل عام

جدة - نرمين السيد - وفى مقابلة مع محطة "سى.بى.إس" الأمريكية على هامش قمة الناتو، أمس الأحد، قال شولتس: "أعتقد أن القرار الخاص بهذه الحرب تم اتخاذه قبل عام من بدايتها، أو ربما قبل ذلك"، مضيفًا أنه "وهكذا أعتقد أنه سيتمكن من مواصلة الحرب لفترة طويلة للغاية".

وأشار المستشار الألمانى إلى أنه كان من الخطأ الاعتماد من جانب واحد على الطاقة الروسية فى الماضى، قائلاً: "كان ينبغى علينا أن نستثمر فى كل أنحاء أوروبا فى بنية تحتية، تتيح لنا تغيير العرض من يوم لآخر"، معتبرًا أن ذلك يعد بمثابة درس تم تعلمه فى أوروبا.

وردًا على سؤال بشأن مقدار الأموال التى تنفقها ألمانيا على الطاقة القادمة من روسيا، اكتفى شولتش بقوله إن "المبلغ آخذ فى الانخفاض، ولفت إلى أن بوتين لا يمكنه إنفاق هذه الأموال على منتجات من الغرب على سبيل المثال فى مجال التكنولوجيا الحديثة وذلك بسبب العقوبات".

وكشف محللون عن أن روسيا جمعت عائدات بقيمة 93 مليار يورو من تصدير الوقود الأحفورى خلال الـ100 يوم الأولى التى تلت الحرب، فى حين أن ألمانيا تعد أهم ثانى عميل لروسيا بعد الصين، حيث وصلت فاتورة وارداتها من هذه المنتجات 12.1 مليار يورو، حسبما أفاد تقرير صادر من المعهد الفنلندى "سى آر إى ايه".