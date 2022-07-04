وقال البابا، إنه يرغب فى زيارة موسكو وكييف، عقب انتهاء رحلته الحالية فى كندا، وذلك بعدما أعلن فى مايو الماضى، استعداده للقاء الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى موسكو، مشيراً إلى أنه ما زال فى انتظار رد من بوتين.
وتأتى زيارة البابا إلى كندا وفاء بوعد قطعه يقضى بتقديم اعتذار عن دور الكنيسة الكاثوليكية فى المدارس الداخلية التى كان تلاميذها يتعرضون لسوء المعاملة، وذلك إلى جانب ما لا يقل عن خمس اجتماعات مع السكان الأصليين.
وكان البابا قد وصف حل الأزمة الأوكرانية بأنه سيكون "أساسا لعالم أفضل"، حيث دعا رؤساء الدول والمنظمات الدولية إلى اتخاذ إجراءات لوقف مسار الصراعات والمواجهة، كما دعا إلى الصلاة من أجل السلام فى أوكرانيا، مؤكدا على أن الاعتماد على ترسانات "الأسلحة والخوف" ستعيدنا 70 عاما إلى الوراء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بابا الفاتيكان يجدد رغبته فى لقاء بوتين وزيارة موسكو وكييف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.