بابا الفاتيكان يجدد رغبته فى لقاء بوتين وزيارة موسكو وكييف

جدة - نرمين السيد - جدد بابا الفاتيكان البابا فرانسيس، اليوم الإثنين، دعوته للقاء الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وزيارة روسيا وأوكرانيا فى محاولة لوقف الحرب الدائرة منذ 24 فبراير الماضى.





وقال البابا، إنه يرغب فى زيارة موسكو وكييف، عقب انتهاء رحلته الحالية فى كندا، وذلك بعدما أعلن فى مايو الماضى، استعداده للقاء الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى موسكو، مشيراً إلى أنه ما زال فى انتظار رد من بوتين.

وتأتى زيارة البابا إلى كندا وفاء بوعد قطعه يقضى بتقديم اعتذار عن دور الكنيسة الكاثوليكية فى المدارس الداخلية التى كان تلاميذها يتعرضون لسوء المعاملة، وذلك إلى جانب ما لا يقل عن خمس اجتماعات مع السكان الأصليين.

وكان البابا قد وصف حل الأزمة الأوكرانية بأنه سيكون "أساسا لعالم أفضل"، حيث دعا رؤساء الدول والمنظمات الدولية إلى اتخاذ إجراءات لوقف مسار الصراعات والمواجهة، كما دعا إلى الصلاة من أجل السلام فى أوكرانيا، مؤكدا على أن الاعتماد على ترسانات "الأسلحة والخوف" ستعيدنا 70 عاما إلى الوراء.