أوكرانيا تعلن مقتل 9 مدنيين فى قصف روسى لمنطقة دونيتسك

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الإدارة العسكرية فى دونيتسك الأوكرانية بافلو كيريلينكو، اليوم الإثنين، مقتل 9 مدنيين وإصابة 25 آخرين نتيجة القصف الروسى على المنطقة خلال الـ24 ساعة الماضية.





ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن كيريلينكو قوله "على مدار الساعات الماضية، قتل الروس 9 مدنيين فى منطقة دونيتسك، منهم 6 فى سلوفينسك وواحد فى أفدييفكا وواحد فى باخموت وواحد فى زايتسيف، وكان من بين القتلى طفلان: أحدهما فى سلوفينسك والآخر فى زايتسيفى، بينما أصيب 25 آخرون".

وأوضح المسؤول "من المستحيل حاليًا تحديد العدد الدقيق للضحايا فى ماريوبول وفولنوفاكا"، مشددا على أن "الروس سيتحملون المسؤولية عن كل جريمة على أرضنا".

كما شنت القوات الروسية، أمس هجومًا مكثفًا على سلوفينسك حيث اندلع ما يصل إلى 15 حريقاً فى المدينة.

وكانت شرطة دونيتسك قد أعلنت أمس الأحد، أن القوات الروسية شنت 24 غارة على المنطقة وقصفت 18 موقعا بداخلها.

وأوضح بيان القوات، أن القوات الروسية استخدمت أنظمة الدفاع الجوى إس-300 والطائرات وصواريخ جراد وقاذفات صواريخ أورجان وقاذفات من طراز سميرش وأنظمة راجمات الصواريخ المتعددة الإطلاق من طراز تورنيدو والمدفعية، وتم تدمير حوالى 31 من الممتلكات المدنية و12 مبنى سكنيا، بما فى ذلك 4 مجمعات سكنية و3 مدارس ومصانع ومحطة كهرباء فرعية ومزرعة.