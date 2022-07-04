روسيا تعارض ضم ألمانيا واليابان لمجلس الأمن الدولى

جدة - نرمين السيد - قال السفير الروسى لدى الصين أندريه دينيسوف "إن روسيا ليست مستعدة لدعم ضم ألمانيا واليابان إلى مجلس الأمن الدولى لأن ذلك لن يغير التوازن الداخلى فيه بأى شكل من الأشكال"، مشيرا إلى ضرورة توسيع المجلس لصالح دول إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية لجعله أكثر ديمقراطية.





وأضاف دينيسوف، متحدثا فى الجلسة العامة لمنتدى الأمم المتحدة للسلام العالمى فى بكين، "لقد تحول مجلس الأمن الدولى عمليا فى الوقت الحالى إلى ساحة يستخدمها الزملاء الغربيون للترويج الدعائى، حيث يعرضون وجهات نظرهم على أنها الحقيقة المطلقة"، مشدداً على أن هذه التصرفات المدمرة تزيد من تباعد أعضاء مجلس الأمن الدولى ويجعل عمله أقل فعالية.

وتابع السفير الروسى "على هذه الخلفية، باتت الحاجة إلى إصلاح الأمم المتحدة تشكل ضرورة ماسة بشكل خاص، حيث تؤيد روسيا توسيع مجلس الأمن الدولى على أساس إجماع واسع"، منوها بأن تحقيق ذلك يتطلب زيادة حصة دول آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية فى المجلس ليعكس تطلعات شعوب العالم وليصبح أكثر ديمقراطية.

وأكد دينيسوف أن بلاده ليست مستعدة لدعم ضم ألمانيا واليابان إلى مجلس الأمن الدولى لأن ذلك لن يغير التوازن الداخلى فيه بأى شكل من الأشكال، لافتا إلى أن موسكو منفتحة على احتمال انضمام الهند والبرازيل إلى المجلس.