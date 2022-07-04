العالم اليوم - مؤسس أمازون ينتقد بايدن بسبب "تغريدة البنزين"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 4 يوليو 2022 11:20 صباحاً - انتقد مؤسس شركة أمازون، جيف بيزوس، تغريدة للرئيس الأميركي جو بايدن طالب فيها شركات النفط بتخفيض أسعار البنزين.

وغرد "بيزوس" قائلا: "معدل التضخم مشكلة في غاية الأهمية بالنسبة للبيت الأبيض كي يواصل الإدلاء بتصريحات بهذا الشكل. إنه إما يكون توجيهاً خاطئاً بطريقة مباشرة أو سوء فهم شديد لديناميكيات".

وصل متوسط ​​سعر البنزين بالولايات المتحدة إلى 4.812 دولار أمس الأحد، بحسب الرابطة الأميركية للسيارات، مقترباً من أعلى مستوياته على الإطلاق عند 5.016 دولار حققه خلال الشهر الماضي. ووصل سعر اللتر في ولاية كاليفورنيا إلى 6.25 دولار، مقارنة بنحو 3 دولارات قبل نحو عام.

كان الرئيس الأميركي، جو بايدن، طالب أصحاب محطات الوقود بخفض أسعار البنزين، وقال في تغريدة على تويتر يوم السبت: "رسالتي إلى الشركات التي تدير محطات الوقود وتحدد الأسعار في محطات الوقود.. هذا وقت حرب وخطر عالمي".

وأضاف: "خفضوا الأسعار التي تفرضونها، لتعكس التكلفة التي تدفعونها لقاء هذا المنتج.. افعلو ذلك الآن".

ويقول الرئيس الأميركي إنه يبذل جهودا كبير في محاولة لكبح تضخم الأسعار، هو الأعلى منذ نحو 40 عاما، لكن جهود بايدن لم تؤد إلى تغيير حقيقي.

واقترح بايدن تعليق ضريبة فيدرالية على الوقود لمدة 3 أشهر، لتخفيف الأسعار، لكن قناة "إن بي سي نيوز" الأميركية قالت إن هذا الأمر لن يحدث فرقا كبيرا، فهي أقل من 4 بالمئة من سعر لتر البنزين الواحد.

ويؤكد البيت الأبيض أن السبب في ارتفاع أسعار الوقود هو الحرب الروسية الأوكرانية.

ويثير الارتفاع الكبير في أسعار السلع وخاصة الوقود استياء الأميركيين، وقد يؤدي ذلك إلى نتائج سياسية تتمثل في خسارة الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه بايدن في انتخابات التجديد النصفي الخاصة بالكونغرس في أواخر هذا العام. وبدأ بايدن يشعر بالأمر مع الانخفاض المتزايد في شعبيته.