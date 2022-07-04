تمويل تكميلي بدون كفيل بأقل راتب وقسط بسيط يسدد حتى 60 شهر

تمويل تكميلي أو القرض الإضافي أحد المنتجات المهمة لتمكين العميل من تلبية بقية احتياجاته في حال إن كان التمويل الأول لم يكفي لتلك الاحتياجات المراد تنفيذها، ولهذا وفرت البنوك والشركات هذا المنتج لمزيد من الخدمات المالية بصورة أسهل حيث أن العميل فعلي لدى الجهة وحاصل على قرض من قبل ويحتاج المزيد منه لاستكمال المتطلبات لديه، ولهذا وفر بنك البلاد تمويل تكميلي بدون كفيل غارم ودون تعقيد بأسهل إجراءات وأقل هامش ربح، فيما يعد البنك أحد أفضل البنوك في السعودية مما يوفر القروض بأنواعها تشمل السعوديين والمقيمين أيضاً، يتضمن تسهيلات عديدة وكل المنتجات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية خاضعة لـ مراقبة البنك المركزي السعودي.

تمويل تكميلي بدون كفيل بنك البلاد

يقدم بنك البلاد قرض إضافي بدون ضامن أو يسمى في بعض الجهات تمويل تكميلي يساعد على استكمال الاحتياجات واختيار نوع القرض الآخر بشكل أسهل، كما يوفر البنك أيضاً إعادة التمويل نفسه بعد سداد الدفعات بنسبة محددة وفق الأنظمة المتبعة له، كما يتيح إمكانية تمويل المتقاعدين بأقل معاش تقاعدي للرجال والنساء على حد سواء، متاح تمويل السعوديين والمقيمين بدون كفيل بالنسبة للسداد يكون ميسر على دفعات شهرية تتناسب مع الراتب تصل المدة حتى 5 سنوات مرنة، علماً بأن البنك يطبق لوائح سمة في حالة السداد المبكر حسب رغبة العميل.

شروط القرض الإضافي من بنك البلاد

الدخل الشهري لا يقل عن 3000 ريال للسعوديين و3.500 ريال لغير السعوديين. يجب أن يكون العميل على رأس عمل في أحد القطاعات حكومي أو خاص (معتمدة لدى البنك). فتح حساب جاري في البنك.

كيفية تقديم طلب التمويل التكميلي

تسجيل الدخول عبر موقع بنك البلاد أو تطبيق البلاد أون لاين.

اختر طلب من القائمة التمويل ومنها حدد نوع القرض.

ثم تقديم طلب وتعبئة البيانات.

المستندات المطلوبة في حال تقديم طلب قرض من خلال الفرع

بطاقة هوية / إقامة سارية الصلاحية.

يجب تعبئة إقرار الإفصاح عن الالتزامات الشخصية.

صورة بطاقة العمل للعسكريين.

تعريف بالراتب يوضح صافي الدخل والمسمى الوظيفي وتاريخ التعيين.

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال عبر هاتف البلاد المجاني 8001230000.