نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر sakani كيفية التسجيل في سكني الأراضي المجانية وشروط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة إليكم كيفية التسجيل السكني للأراضي الخالية كما أعلنتها وزارة الإسكان السعودية للأشخاص المستحقين، حيث توفر الوزارة المساكن والأراضي الشاغرة للمنشآت السكنية، لا يزال هذا البرنامج في خدمة التسجيل السكني، ويعد تمويل الأراضي والقروض هو أحد برامج التمويل التي تقدمها البنوك السعودية للمواطنين السعوديين من خلال هذا البرنامج، يتم تقديم الدعم المالي للمستفيدين من برامج وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أو برامج صندوق التنمية العقارية التي يحصلون بموجبها على أرض سكنية ومن خلال التمويل يمكن للفرد بناء سكن لائق يتوافق مع متطلبات وشروط البناء في المملكة العربية السعودية ، وهذا البرنامج جزء من برامج التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ، وتقدم البنوك السعودية للمستفيدين تسهيلات متعددة لسداد هذه القروض.



يعد برنامج “سكني” من أهم البرامج المساندة التي تقدمها وزارة الإسكان ، حيث يوفر السكن والأرض لبناء مساكن مستحقة للأسر الفقيرة. يمكن للمطلقات والأرامل الاستفادة من خدمات الإسكان المتاحة يوضح سكني إمكانية إلغاء منتج الأرض إذا لم يكن مناسبًا ، وتستمر منصة سكني الإلكترونية في توفير أراضٍ ومباني جديدة للمستفيدين بكفالة وزارة الإسكان ، ويمكن للمواطنين تقديم طلب دخول. منصة البرنامج ، عرض الأراضي السكنية المتاحة والتسجيل هناك.

طريقة التقديم على سكني الأراضي المجانية

يمكنك التقديم لبرنامج الأرض المجانية من خلال منصة سكني باتباع الخطوات التالية:

دخول المتقدم الي منصة سكني .

قم بتسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك ، ثم انقر فوق تسجيل الدخول.

أدخل كلمة مرور المستخدم لإكمال الاتصال بالموقع.

أدخل رقم الهوية في المكان المحدد.

أدخل تاريخ ميلاد مقدم الطلب بشكل صحيح.

بعد ذلك اختار لتقديم طلب منح الأراضي المجانية.

أوافق على الشروط والأحكام.

أجب عن السؤال (ما نوع السكن هو مكان إقامتك الحالي).

انتظر حتى تتطابق المعلومات مع متطلبات المنحة، ثم انتقل إلى نهاية صفحة التطبيق إذا كان مقدم الطلب مؤهلاً.

انقر لإكمال الطلب.

بعد استكمال خطوات التقديم يمكنك الاطلاع على خطاب التأهيل وهو:

تهانينا ، أنت مؤهل بالفعل للحصول على مساعدة الإسكان.

شروط المساعدة السكنية للأرض المجانية

حددت منصة سكني الإلكترونية مجموعة من المتطلبات والشروط للمواطنين الراغبين في التسجيل ، مثل:

يجب أن يكون المرشح للتسجيل في المنصة سعودي الجنسية.

يجب أن يكون عمر المتقدم بين 18 و 60 عامًا.

لم يستفد مقدم الطلب من أي برنامج إسكان آخر وهذه هي المرة الأولى التي يحصل فيها على مساعدة إسكانية من الوزارة.

قدم دليلًا على عدم قدرتك المالية على شراء منزل أو بناء مساحة بعد شرائه.

وقالت الوزارة إن المطلقات والأرامل يمكنهن التقديم طالما لا تزيد أعمارهن عن 25 عاما.

رقم المنصة السكنية

وزودت منصة سكني المواطنين برقم اتصال موحد وهذا الرقم من اجل التعرف عن الخدمات الجديدة وكذلك الاستفسار عن الأراضي السكنية المضافة حديثًا ووللتمكين من معرفة كيفية التسجيل في برنامج المساعدة الإسكانية الجديد رقم 199090،سجل للحصول على أرض سكنية مجانية

يمكن للأشخاص المؤهلين التسجيل في منصة سكني والاستفادة من خدماتها باتباع الخطوات التالية: