تكبيرات عيد الأضحى بصوت جميل مع تردد القنوات الناقلة للتكبيرات 2022

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عمر شويل - جدة تكبيرات عيد الأضحى بصوت رائع مع تردد القنوات المفتوحة الناقلة للتكبيرات 2022 التي تبدأ الاحتفالات به خلال دقائق معدودة، حيث أن في الساعات القليلة الماضية بدأت ارتفاع شديد على معظم مواقع البحث عن تحميل اجمل أصوات التكبيرات، احتفالا بقدوم عيد المسلمين الكبير، لذا قمنا في هذا التقرير بتوضيح الترددات الجديدة للقنوات الفضائية الناقلة إلي التكبيرات.

تكبيرات عيد الأضحى بصوت جميل

تختلف أصوات التكبيرات من كل دولة عن الأخري، إلا أن سماع التكبيرات والتهليلات تبدأ من وقفة عرفات وتستمر حتي نهاية اخر أيام العيد 2022/1443، حيث ذكر علماء الفلك منذ أيام أن عيد الأضحى للمسلمين يوم السبت الموافق 9 يوليو 2022، لذا يمكنكم تنزيل تردد قناة تكبيرات العيد.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة للتكبيرات 2022

خصصت العديد من القنوات الفضائية بداية من اليوم عرض طواف المسلمين حول الكعبة مروراً بكل مناسك الحج مروراً بالتكبيرات فمن أهم هذه القنوات التي تنقل هذه الأحداث قناة العراب وقناة كنوز وبعض القنوات الأخري التي يمكنكم ضبط ترددها كالتالي:

قناة تكبيرات العيد القمر الصناعي نايل سات الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 التردد 12149

تردد قناة المصرية 2022 لتكبيرات العيد

تنقل الفضائية المصرية شعائر الوقوف بوقفة عرفات وكذلك تكبيرات العيد عيد الأضحى، لذا يمكنكم ضبط إشارة البث المباشر للقناه عن طريق تثبيت (تردد 12053، معدل الترميز: 27500، الاستقطاب: عمودي)، حيث تستمر التكبيرات والتهليلات الجميلة على القناة حتي انتهاء آخر أيام العيد المبارك، يمكنكم أيضا التعرف علي أسماء قنوات تكبيرات العيد.

سماع تكبيرات عيد الأضحى Takberat eleid على النايل سات

يمكنكم سماع ومشاهدة المسلمين وترديد التكبيرات معهم من خلال تنزيل احدث ترددات القنوات الفضائية عن طريق اختيار الضبط وإضافة التردد الجديد 10728 ومن ثم تضع الترميز 27500 واستقطاب أفقي، كما أن هناك العديد من القنوات الفضائية التي تستقبل تكبيرات العيد بث مباشر.

تردد قناة الحج السعودية

تقدم قناة الحج السعودية بث مباشر حول الكعبة المشرفة والصلاة بها وتلاوة القرآن الكريم، ومن أهم القنوات الفضائية الاسلامية التي يمكنكم متابعتها في بث تكبيرات عيد الأضحى المبارك، إعادة الله علينا باليمن والخير والبركات والبركات، لذا يمكنكم الان إستقبال التردد الجديد للقناة على القمر الصناعي نايل سات كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.



معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

التردد: 12015.

تردد قناة لبيك اللهم لبيك

التردد 10922 الجودة HD معدل الترميز 27500 الاستقطاب رأسي معامل تصحيح الخطأ 7/8.

كما يمكنكم تنزيل التردد على العرب سات لقناه لبيك اللهم لبيك من خلال وضع التردد التالي (القمر الصناعي عرب سات، تردد 12015، معدل الترميز 27500، الاستقطاب رأسي، معامل تصحيح الخطأ 3/4)، يمكنكم سماع اجمل أصوات التكبيرات.

في النهاية نقدم لكم التهنئة كل عام وانتم بخير ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة في تكبيرات عيد الأضحى بصوت جميل مع تردد القنوات المفتوحة الناقلة للتكبيرات 2022.