نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 20 ألف ريال للسعودي والمقيم بأقساط ميسرة بدون كفيل وبلا رسوم لدى اليسر للتمويل في المقال التالي
أحصل في الفترة الحالية على مبلغ تمويل يصل إلى 20 ألف ريال سعودي بموافقة فورية عند طلب التمويل الشخصي من شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية حيث أتاحت الشركة التمويل الشخصي الأصغر بدون الحاجة إلى كفيل غارم سعودي الجنسية لجميع الجنسيات المختلفة سواء كان العميل سعودي الجنسية أو مقيم في السعودية ولكن تحت ضوابط معلنة بالشركة حيث يحتاج التمويل الشخصي قبل التقديم الإلكتروني توفير الحد الأدنى للدخل الشهري الذي يبدأ من 5000 ريال سعودي مع توفير مدة زمنية داخل العمل لا تقل عن ثلاثة أشهر للعاملين في القطاع الحكومي أو شبة حكومي أو القطاع الخاص بالمملكة وعند الموافقة على القرض يحصل المتقدم على تمويل شخصي بموافقة فورية بدون كفيل سعودي وبلا رسوم إدارية بأقساط شهرية ميسرة لمدة 36 شهر على الأكثر عبر شركة اليسر للتمويل داخل السعودية.
المميزات المقدمة للأفراد عند طلب التمويل لدى اليسر للتمويل
شركة اليسر للإجارة والتمويل وفرت التمويل الشخصي الأصغر الذي يمتاز بالكثير من المزايا التمويلية الهامة ومنها الحصول على التمويل المناسب بفترة سداد مرنة لكافة العملاء السعوديين والمقيمين حتى 36 شهر كذلك يختلف مبلغ التمويل حسب ظروف كل عميل حيث يصل مبلغ التمويل إلى 20 ألف ريال إذا كان المتقدم سعودي الجنسية بخلاف المقيم في المملكة يحصل على التمويل الشخصي بدون كفيل حتى مبلغ 10 آلاف ريال وغير ذلك من المزايا المتوفرة للأفراد كالتالي بالتفصيل:
- تمويل بدون كفيل للسعودي والمقيم بمبلغ تمويل يصل إلى 20 ألف ريال سعودي تحت ضوابط وشروط محددة من الشركة.
- التمويل الأصغر عبر شركة اليسر للتمويل بدون رسوم إدارية إضافية.
- تمويل شخصي بموافقة فورية بأقساط ميسرة شهرية لمدة ستة وثلاثون شهر عبر شركة اليسر للتمويل.
- كذلك التمويل لجميع العملاء بدون أجور وكالة بموافقة شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة.
- متوفر التمويل الشخصي الأصغر بموافقة الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية.
كافة الشروط اللازمة للحصول على التمويل الأصغر عبر اليسر للتمويل
- توفير مدة خدمة عمل تبدأ من ثلاثة أشهر فأكثر من ذلك سواء كان العميل المتقدم سعودي الجنسية أو مقيم بالسعودية.
- لابد من توفير الحد الأدنى للراتب الشهري المطلوب الذي ربما يبدأ من 5000 ريال سعودي بموافقة شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة.
- يحتاج التمويل الشخصي الأصغر أن يكون المتقدم يبلغ من العمر 22 عام فأكثر حتى 60 عام بخلاف القطاع العسكري حتى سن التقاعد المخصص للعسكريين داخل المملكة.
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