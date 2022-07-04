نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر soon.. رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023/2022 شرح تسجيل الرغبات tansik.egypt.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أمس الأحد نتيجة الدبلومات الفنية 2022، بدأ الطلاب الناجحون في البحث عن رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022، للتسجيل للجامعات التي تقبل خريجي الدبلومات سواء بنظام 3 سنوات أو نظام 5 سنوات، ومعرفة الحدود الدنيا للتسجيل وكذالك الكليات والمعاهد الفنية التي تقبل الخريجين، وكل ذالك سنقدمه من خلال هذا المقال عبر موقعكم المتميز على الدوام ثقفني، وسنشرح خطوات تسجيل تنسيق الدبلومات بصورة ميسرة، حتى يستطيع الطلاب الناجحين من التسجيل الإلكتروني عبر رابط التسجيل الرسمي.

يعلن المجلس الأعلى للجامعات المصرية برئاسة السيد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن ضوابط التسجيل في الجامعات والكليات كل عام، بناءً على نسبة النجاح سواء في الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية، وتراعي في التنسيق التوزيع الجغرافي مع مراعاة الشروط والقواعد التي تضعها كل جامعة ومعهد عالي.

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022

يمكن لجميع الطلاب الناجحين في شهادة الدبلوم الفني بجميع الشعب، أتباع الخطوات التالية في تسجيل الرغبات.

الدخول على رابط تسجيل الرغبات الرسمي tansik.egypt.gov.eg .

. تحديد نوع الدبلوم 3-5 سنوات وتحديد دبلوم زراعي، صناعي، تجاري، فندقي.

تسجيل البيانات المطلوبة من الطالب من الاسم ورقم الجلوس والرقم السري الخاص به.

ثم بعد ذالك سوف تظهر للطالب بيان تأكيدي بالبيانات التي سجلها يراجعها وفي حالة أنها صحيحة يضغط نعم.

ثم يقوم الطالب بملء أستمارة الرغبات يتم ترتيب الرغبات وفق رغبته بالتدريج.

مراجعة الرغبات المسجلة ثم تأكيدها وطباعة الاستمارة.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023/2022

تتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات لجميع الطلاب، تغيير رغباتهم طوال فترة التسجيل التي تحددها ويتم اعتماد أخر تعديل قام به الطالب، من أجل إعطاء الطلاب فرصة مراجعة رغباتهم وهذا في أطار الحرص على مستقبل الطلاب.

مؤشرات تنسيق الدبلومات للعام القادم2023

تشير التوقعات بناءً على تنسيق العام الماضي ونسب النجاح هذا العام والتي جاءت أقل من العام السابق، إلي أن الحد الأدنى للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية الحكومية لن يقل عن 70% للعام الدراسي الجديد لنظام الدبلومات الفنية 3 سنوات، وفيما يلي تنسيق دبلوم الصنايع للمعاهد والجامعات 2022.

الحدود الدنيا للقبول في معاهد دبلوم الصنايع 2022

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة طنطا 98.14%.

المعهد الفني الصحي بمدينة الزقازيق 97.14%.

الحد الأدنى للقبول في المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالأقصر96.58%.

المعهد الفني الصحي بالمنصورة نسبة القبول الدنيا 96.43%.

المعهد العالي لهندسة التكنولوجيا بمدينة العريش 92.57%.

معهد تكنولوجيا عالي بمدينة العاشر من رمضان شعبة هندسة بمصروفات 92.63%.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة الزقازيق 92%.

تنسيق معهد سنتين بعد الدبلوم الفني 2022

معهد فني صحي طنطا الحد الأدنى للقبول 96%.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ 95.79%.

معهد فني صحي أمبابة 95.57%.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 95.57%.

المعهد الفني الصحي بسوهاج 95.29%.

معهد فني صحي جنوب الوادي الحد الأدنى 95.21%.

معهد التكنولوجيا والتعليم الصناعي بمدينة حلوان 94%.

معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة المنصورة 92.86%.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

التعليم العالي: الجامعات المصرية تنجح في عقد الاختبارات الإلكترونية بـ117 كلية 729 ألف طالب يؤدون الاختبارات الإلكترونية في 2380 مقررًا دراسيًا pic.twitter.com/XuDwmoYXNe — وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية (@Mohesregypt) التعليم العالي: الجامعات المصرية تنجح في عقد الاختبارات الإلكترونية بـ117 كلية



729 ألف طالب يؤدون الاختبارات الإلكترونية في 2380 مقررًا دراسيًا pic.twitter.com/XuDwmoYXNe — وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية (@Mohesregypt) June 30, 2022

جاءت نسبة النجاح العامة لدبلومات الفنية نظام 5 سنوات 80.84% وهو أقل من العام الماضي.

نسبة النجاح العامة في الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات 69.35% وهو أقل أيضاً من العام الماضي.

التعليم والتدريب المزدوج نظام الثلاث سنوات نسبة النجاح العامة 85.02%.

برامج مطورة وفق منهجية الجدارات نسبة النجاح العامة 86.36% لنظام الثلاث سنوات.