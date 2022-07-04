تصريح جديد من الدوما بشأن نشر قواعد الناتو بـ فنلندا والسويد

جدة - نرمين السيد - حذر رئيس مجلس الدوما الروسى فياتشيسلاف فولودين، من أن نشر قواعد لحلف شمال الأطلسى "الناتو" على أراضى فنلندا والسويد لن يحمى هاتين الدولتين، وسيعرض سكان هذه الأراضى للخطر.





وقال فولودين، تعليقا على تصريحات عمدة مدينة "لابينرانتا" الفنلندية بضرورة نشر قواعد حلف شمال الأطلسى فى بلاده، اليوم الإثنين، "إن نشر القواعد العسكرية لحلف الناتو لن يحمى فنلندا أو السويد، بل على العكس تماما سيعرض للخطر سكان المدن، التى ستتمركز فيها البنية التحتية العسكرية". وأضاف "أن رئيس بلدية "لابينرانتا" الفنلندية يعتقد أن مثل هذا الأمر من شأنه أن يخلق إحساسا بالأمان، وهو مخطئ، لأنه فى حال اندلاع أعمال عسكرية يجرى توجيه الضربات بشكل أساسى إلى البنية التحتية العسكرية للعدو".

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