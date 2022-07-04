عاجل- مظاهرات فى أمريكا بعد مقتل شاب أسود برصاص الشرطة

جدة - نرمين السيد - وبحسب شبكة "سى إن بى سى" الأمريكية، دعت جمعيات مناهضة للعنصرية إلى خروج التظاهرات، للمطالبة بـ"العدالة".
وخشية حصول اضطرابات، نشرت السلطات معدّات ثقيلة، مثل كاسحات الجليد، فى محيط مركز الشرطة بهدف حمايته.
من جانيه، وجّه عمدة وشرطة مدينة أكرون بولاية أوهايو الأمريكية، دعوات إلى التهدئة بعد نشر مقطع فيديو يُظهر إقدام الشرطة على قتل الرجل الأسود الذى قال محاميه إنّه أصيب بـ60 طلقة.
وقُتل جايلاند ووكر (25 عامًا) من أصول إفريقية، أثناء هروبه من الشرطة إثر ارتكابه مخالفة مروريّة، إذ تداولت وسائل الإعلام الدولية، مقطع فيديو يتضمن لحظة إطلاق ثمانية ضباط شرطة فى مدينة أكرون بولاية أوهايو الأمريكية 60 رصاصة على ووكر.
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