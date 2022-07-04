اليمن: ميليشيا الحوثى ارتكبت 851 خرقا للهدنة خلال 48 ساعة

جدة - نرمين السيد - قالت تقارير يمنية، اليوم الإثنين، إن ميليشيا الحوثى الإرهابية ارتكبت 185 خرقًا للهدنة الأممية فى جبهات القتال بمحافظات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومأرب.





وحسبما ذكر تقرير لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، فقد توزعت الخروقات خلال الـ 48 ساعة الماضية، بين 47 خرقًا فى محور حيس جنوب الحديدة، و45 خرقًا فى جبهات محور تعز، و30 خرقًا غرب محافظة حجة، و29 خرقًا جنوب وغرب وشمال غرب مارب، 26 خرقا فى محور البرح غرب تعز، و5 خروقات شمال وشرق حزم الجوف، وخرقان فى محور الضالع، وخرقًا واحدًا فى جبهة البقع بمحور صعدة.

كما أشار التقرير إلى أن خروقات الحوثى تضمنت أيضا إطلاق النار على مواقع الجيش والمقاومة بصواريخ الكاتيوشا وبالدبابات والمدفعية والعيارات المختلفة، وبالطائرات المسيرة المفخخة، ونتج عنها استشهاد ثلاثة من أبطال الجيش، وإصابة ثلاثة آخرين بنيران مباشرة فى جبهات مأرب والحديدة وتعز.

وبحسب الوكالة، واصلت ميليشيا الحوثى استحداث متارس ومرابض مدفعية، ونشر عيارات وطائرات استطلاعية مسيرة فى مختلف الجبهات.