كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 6 آلاف إصابة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة يونهاب للأنباء نقلا عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن البلاد سجلت 6 آلاف و 253 إصابة جديدة، ليرتفع الإجمالى إلى 18 مليونا و395 ألفا و 86إصابة.

كما أضافت البلاد 4 حالات وفاة جديدة، لترتفع الحصيلة إلى 24 ألفا و574 وفاة.