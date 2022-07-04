شرطة كوبنهاجن تستبعد صلة إطلاق النار في مركز تسوق بالإرهاب

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 09:28 صباحاً - قالت الشرطة الدنماركية، اليوم الإثنين، إنه لا يوجد مؤشر على صلة إطلاق النار الذي وقع في مركز تجاري في كوبنهاجن أمس بالإرهاب.

وأضافت أن 4 أشخاص، بينهم مواطنان سويديان، في حالة حرجة لكن مستقرة بعد أن أصيبوا بأعيرة نارية في إطلاق النار الذي لقي فيه 3 أشخاص حتفهم.

وقُتل 3 أشخاص جرّاء إطلاق النّار الذي وقع، أمس الأحد، داخل مركز تجاري في كوبنهاجن وفق ما أعلنت الشرطة الدنماركيّة.

وأشارت إلى وجود كثير من الجرحى، كما أن هناك 3 حالات حرجة.

وقال سورين توماسن، كبير مفتّشي شرطة كوبنهاجن، في مؤتمر صحفي، إنّ المشتبه فيه البالغ الثانية والعشرين الذي أوقِف بعد إطلاق النار، معروف من الشرطة “لكن بشكل هامشيّ فقط”.

ونشرت وسائل إعلام محلية صورا تظهر أفراد شرطة مدججين بالسلاح في مكان الحادث، بالإضافة إلى أشخاص يركضون للخروج من المركز التجاري. وأظهرت لقطات نشرتها صحيفة إكسترا بلاديت عمال إنقاذ يحملون شخصا على محفة وينقلونه إلى سيارة إسعاف.