عاجل- شرطة الدنمارك تكشف تفاصيل جديدة بشأن منفذ هجوم كوبنهاجن

جدة - نرمين السيد - وأضافت الشرطة، أن المشتبه به فى حادثة إطلاق النار معروف لديها "بشكل هامشى"، كما أن لديه سجلّ مرتبط بالأمراض النفسية.

وكانت السلطات الدنماركية، قد أعلنت مساء أمس الأحد، وقوع إطلاق نار فى مركز تسوق بالعاصمة كوبنهاجن، أسفر عن سقوط ضحايا.

وقالت شرطة العاصمة كوبنهاجن، إن عددا من رجال الأمن أرسلوا إلى مركز فيلدز التجارى بعد تقارير عن إطلاق النار، حيث نصح رجال الشرطة الأشخاص المتواجدين داخل المركز بالبقاء فى أماكنهم وانتظار مساعدة رجال الأمن.