جورج فلويد جديد.. الشرطة الأمريكية تقتل مواطنا إفريقيا بـ60 رصاصة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال مسؤولون إن "المواجهة بدأت عندما حاولت الشرطة إيقاف شخص يدعى جايلاند ووكر (25 سنة) بعد ارتكابه مخالفة مرورية". وذكرت إدارة شرطة أكرون أنه فر، مضيفة أن "الضباط أبلغوا عن إطلاق النار من سيارته بعد ذلك".

وأعلنت إدارة الشرطة فى بيان أن "ووكر نزل من سيارته بعد بضع دقائق وركض فى حين تعقبه الضباط الذين طاردوه وراحوا يطلقون النار عليه".