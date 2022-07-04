العالم اليوم - قرر الانتحار فأنهى حياته غرقاً بغسالة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 4 يوليو 2022 09:21 صباحاً - أنهى شخص مغربي حياته منتحرا، الجمعة، بعد إدخال رأسه في غسالة مملوءة بالماء، في منزل أسرته بمدينة كلميم المغربية.

ولفظ الرجل الخمسيني الذي يعاني من مرض حاد، أنفاسه الأخيرة نتيجة الاختناق، فيما بقيت أسباب إنهاء حياته بهذه الطريقة مجهولة، وفقا لما ذكره موقع هسيبريس الإخباري المغربي. وفور إخطارها، انتقلت السلطة المحلية وعناصر الشرطة القضائية إلى مكان الواقعة، وأشرفت على نقل الجثة إلى مستشفى الجهوي، بانتظار إخضاعها للتشريح الطبي تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.

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