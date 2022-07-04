نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل جامعة الكويت portal.edu.kw الفصل الدراسي الأول 2023/2022 ومواعيد فتح التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تسجيل جامعة الكويت أعلنت جامعة الكويت عبر الموقع الرسمي لها على تويتر عن الخطة الزمنية للتسجيل بها للفصل الدراسي الأول للعام الجديد 2023/2022 وكان التقديم للجامعة للعام القادم من أهم موضوعات البحث اليوم من قبل ألاف الطلبة والطالبات الكويتين والأجانب الدارسين في الكويت الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، بعد أن أعلن عميد القبول والتسجيل عن مواعيد التسجيل للفصل الدراسي الثاني، وكانت عمادة الجامعة قد أعلنت عن موعد فتح باب التسجيل في الجامعة عبر موقعها الرسمي على موقع تويتر، وكانت جامعة الكويت قد اعتمدت خطة التسجيل والقبول للفصل الأول 2023، وحددت الضوابط المنظمة لعملية التقديم والمستندات التي يتطلب رفعها مع طلب التسجيل وكل ذالك سنقدمه عبر موقعكم ثقفني من خلال السطور القادمة لمتابعينا في دولة الكويت الشقيقة.

جامعة الكويت | الخطة الزمنية لتقديم طلبات الالتحاق بجامعة الكويت، الفصل الدراسي الأول 2023/2022#جامعة_الكويت#مدينة_صباح_السالم_الجامعية #خطة_القبول pic.twitter.com/UbB7x3Gj4z — Kuwait University جامعة الكويت (@K_University) جامعة الكويت |



الخطة الزمنية لتقديم طلبات الالتحاق بجامعة الكويت، الفصل الدراسي الأول 2023/2022#جامعة_الكويت#مدينة_صباح_السالم_الجامعية #خطة_القبول pic.twitter.com/UbB7x3Gj4z — Kuwait University جامعة الكويت (@K_University) July 3, 2022

الخطة الزمنية للتسجيل في الفصل الأول 2023

أعلنت الجامعة عن البرنامج الزمني للتسجيل بها للطلبة الكويتين وأبناء الكويتيات، ومجلس التعاون الخليجي والطلبة المقيمين بصورة غير قانونية، وقالت الجامعة أن بداية التسجيل يوم 17 يوليو الجاري ويستمر حتى يوم 27 من نفس الشهر وعلى الطلاب تجهيز المستندات المطلوبة للتقديم الإلكتروني للجامعة.

بدأ التقديم الإلكتروني للفصل الأول

يبدأ اليوم السبت التقديم الإلكتروني للفصل الدراسي الثاني للطلبة المستوفون شروط القبول من الطلاب الكويتين، وأبناء الكويتيات وطلاب مجلس التعاون الخليجي، والطلبة المقيمين بصورة غير قانونية وليسو من أبناء الكويتيات وخريجو النظام الموحد والمعهد الديني والثانوية الأمريكية والمتوقع تخرجهم منها.

رابط تسجيل جامعة الكويت

الدخول على رابط kuweb.ku.edu.ku .

. أو رابط عمادة القبول والتسجيل portal.edu.kw.

تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط على الخدمات الإلكترونية ثم خدمات التسجيل.

النقر على خيار التسجيل ثم الموافقة على الشروط.

تسجيل الرغبات ثم تأكيد التسجيل وبذالك تتم عملية التسجيل الإلكتروني.

موعد التسجيل في جامعة الكويت

الطلبة الكويتين والكويتيات وأبناء الكويتيات بداية من السبت 2022/07/17 حتى 2022/07/27 القادم.

نسب القبول في جامعة الكويت