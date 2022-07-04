رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول برقم الجلوس nategafany.emis.gov.eg

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عمر شويل - جدة رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول برقم الجلوس بوابة التعليم الفني، قامت صباح اليوم وزارة التربية والتعليم بعقد مؤتمراً صحفياً من أجل الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول بنظامي خمس سنوات وثلاث سنوات في كافة التخصصات: الزراعي، والصناعي والتجاري، والسياحة والفندقة، ومع إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول بدأ العديد من طلاب الدبلومات الفنية وأولياء الأمور في كافة محافظات جمهورية مصر العربية عمليات البحث عن رابط بوابة التعليم الفني التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك من أجل التمكن من الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول برقم الجلوس، حيث سنوفر للسادة القراء رابط نتيجة الدبلومات الفنية المباشر من خلال هذا المقال من أجل التسهيل عليكم في الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية.

ولاتزال تتواصل حتى الآن عمليات البحث عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول من قبل الطلاب وأولياء الأمور خلال هذه الفترة، حيث لايزال هناك العديد من الطلاب ممن لم يتمكنوا من الحصول على نتائجهم في الدبلومات الفنية، حيث أصبحت النتيجة الآن متاحة لكافة الطلاب من خلال موقع بوابة التعليم الفني.

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول

وكان الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون التعليم الفني قد صرح أن نتيجة الدبلومات الفنية ستكون متوفرة عبر موقع وزارة التربية والتعليم من خلال بوابة التعليم الفني التابعة للوزارة، كما أنها ستكون متاحة لكافة الطلاب في المدارس بداية من صباح يوم غد الاثنين الموافق الرابع من شهر يوليو الجاري.

وقد اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول بنظامي ثلاث سنوات وخمس سنوات ، وقد بلغت نسبة النجاح في نظام الخمس نوات 80.84% من إجماي الطالب المتقدمين للامتحانات، فيما بلغت نسبة نجاح طلاب الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات 69.35%، فيما سيؤدي امتحانات الدور الثاني نسبة 27.31% من الطلاب المتقدمين بواقع 215572 طالب وطالبة، فيما كانت نسبة الطلاب الباقيين للإعادة هي 4.33% بعدد بلغ 34204 طالباً.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول بوابة التعليم الفني

ومن أجل أن يتمكن طلاب الدبلومات الفنية من الاستعلام عن نتيجة الدبومات الفنية 2022 الدور الأول فكل ماعليكم هو التوجه إلى بوابة التعليم الفني على الإنترنت أو من خلال الدخول إلى رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 المباشر وعنوانه هو: nategafany.emis.gov.eg حيث يوفر الموقع خدمة الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس لكافة الطلاب.