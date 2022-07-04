العالم اليوم - تباين أداء البورصات العربية في تعاملات الأحد

انتم الان تتابعون خبر تباين أداء البورصات العربية في تعاملات الأحد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 4 يوليو 2022 08:15 صباحاً - تباين أداء البورصات العربية بنهاية تعاملات أمس الأحد، حيث أغلقت البورصة المصرية تعاملاتها على تراجعات جماعية، وانخفض مؤشرها الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 2.35 بالمئة، ومؤشر "إيجي إكس 70" بنسبة 1.27 بالمئة، فيما خسر مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنحو 1.56 بالمئة.

وفي السوق السعودي، فقد تراجع مؤشر "تاسي" أمس الأحد بنسبة 0.5 بالمئة، مغلقا عند مستوى 11465 نقطة، وسط تداولات قليلة بلغت قيمتها نحو 3.9 مليار ريال.

أما بورصة مسقط فقد أغلقت عند مستوى 4108.67 نقطة منخفضة بنسبة 0.34 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول.

في المقابل ارتفعت البورصة الأردنية بنسبة 2.11 بالمئة عند مستوى 2528.18 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 9.0 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 15.2 مليون دينار أردني.

كما أنهت بورصة الكويت، تعاملاتها على ارتفاع في مؤشر السوق العام بنسبة 0.89 بالمئة ليبلغ 7467.92 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 191.8 مليون سهم عبر 10234 صفقة نقدية بقيمة 53.8 مليون دينار. وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بمقدار بنسبة 0.06 بالمئة، فيما ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 1.04 بالمئة.

وفي البحرين فقد أقفل مؤشر البحرين العام أمس على ارتفاع بنسبة 1.42 بالمئة إلى مستوى 1,865.79 نقطة وبلغت كمية الأسهم المتداولة 936 ألفاً و973 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 311 ألفاً و207 دنانير بحرينية نُفِّذت من خلال 50 صفقة.