سجل الآن.. رابط تقديم مسابقة تعيين 30 ألف معلم 2022 عبر موقع بوابة الوظائف الإلكترونية jobs.caoa.gov.eg 

رابط تقديم مسابقة تعيين 30 ألف معلم 2022، يترقب الآلاف من خريجي كليات التربية الإعلان عن وظائف في المدارس الحكومية، ومنذ أن صرح وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي بأن هناك منحة لـ 30 ألف معلم للتوظيف في مختلف المدارس الحكومية، واجتاح جميع خريجي كليات التربية محرك البحث العالمي، بحثاً عن رابط التقديم في المسابقة التي منحها رئيس الجميع لخريجى الكليات، كما أكد وزير التربية والتعليم بأن فترة التقديم في المسابقة تبدأ من 2 من شهر يوليو الجاري حتى يوم 24 من ذات الشهر، لذلك يرغب جميع المعلمين في التقديم بالمسابقة، لذا سوف نوضح لكم رابط التقديم في مسابقة 30 ألف معلم خلال السطور التالية.

شروط ورابط التقديم مسابقة تعيين 30 ألف معلم

توقفت وظائف المدرسين بالمدارس الحكومية منذ عدة سنوات، وأصبح هناك عجز مهول في جميع المدارس الحكومية، لذلك صرح الرئيس بأنه سوف تنطلق مسابقة تعيين 30 ألف معلم على مستوى جميع محافظات مصر، كما حددت وزارة التربية والتعليم عدة شروط للتقديم في وظيفة شغل معلم لمرحلة رياض الأطفال وتتمثل هذه الشروط في الآتي.

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

لابد أن يكون حسن الخلق والسيرة.

عدم تسجيل اسمه في الجنايات.

ألا يكون قد تعرض إلى الفصل من أي وظائف أخري.

أن يكون سنه أقل من 35 عاما.

لابد على المتقدم أن يجتاز جميع الاختبار التي سوف يخضع إليها وكذلك اجتياز تحليل المخدرات.

يحب أن يكون المتقدم خريج كلية تربية رياض أطفال أو كلية تربية طفولة مبكرة.

عند التسجيل يجب الدخول الي بوابة التوظيف الإلكترونية

المستندات المطلوبة للتقديم في مسابقة 30 الف معلم

هناك عدة مستندات لابد على المتقدم أن يوفرها، حتى يتمكن من التقديم بشكل سليم، حيث أن هذه المستندات فرضتها وزارة التربية والتعليم على جميع المتقدمين، وتتمثل المستندات المطلوبة للتقديم في المسابقة في الآتي.