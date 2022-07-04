العالم اليوم - لإبطال حكم المحكمة.. مساعي أمبر هيرد متواصلة

انتم الان تتابعون خبر لإبطال حكم المحكمة.. مساعي أمبر هيرد متواصلة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 4 يوليو 2022 07:18 صباحاً - تتواتر الأخبار حول قضية أمبر هيرد وجوني ديب باستمرار، بعد مضي أكثر من شهر على محاكمة التشهير التي شغلت الأوساط الصحفية والجماهيرية.

والجديد في القضية اليوم، أن محامي أمبر هيرد أقدموا على طلب إلغاء الحكم الصادر بحقها في محاكمة التشهير ضد زوجها السابق جوني ديب وإعادة المحاكمة في القضية.

وقدم المحامون الدعوى، الجمعة، على أساس أن الحكم لم يكن مدعوما بأدلة.

كما زعم المحامون أن أحد المحلفين لم يتم فحصه بشكل صحيح، وتساءلوا عما إذا كان من المفترض أن يُسمح له بالعضوية في هيئة المحلفين.

وأصدرت هيئة محلفين أميركية، قراراً يدين الممثلة، آمبر هيرد، بتهمة التشهير بزوجها السابق، جوني ديب، من خلال ترويج مزاعم بأنه اعتدى عليها وعرضها للعنف الأسري.

وجاء ذلك بعد محاكمة استمرت نحو 6 أسابيع وحظيت بتغطية إعلامية واسعة غاصت عميقاً في خصوصيات نجمي هوليوود.