العالم اليوم - اكتشاف جديد.. رحلة إثبات الحياة على المريخ مستمرة

انتم الان تتابعون خبر اكتشاف جديد.. رحلة إثبات الحياة على المريخ مستمرة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 4 يوليو 2022 07:18 صباحاً - لا تزال جهود العلماء مستمرة في مجال إثبات وجود مقومات للحياة على سطح المريخ.

حيث سبر الباحثون من خلال تقييم البيانات من مسبار كيوريوسيتي التابع لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، وجود مكونات مشابهة لتلك الموجودة على الأرض في صخور المريخ.

وقاس البحث، الذي نُشر في مجلة بناس، الثلاثاء، إجمالي الكربون العضوي، المرتبط بذرة الهيدروجين، في صخور المريخ لأول مرة.

وإجمالي الكربون العضوي هو مقياس يشير إلى كمية المواد المتاحة المتاحة للحفاظ على تفاعلات الحياة الأولية.

وتوصلت الدراسات السابقة إلى رصد جزءا من الكربون في صخور المريخ، على حين تمكنت هذه الدراسة من إعطاء الكمية الإجمالية للكربون العضوي في هذه الصخور.

والأرقام التي توصلت لها الدراسة يمكن مقارنتها بتلك الموجودة في الصخور على الأرض بمناطق كصحراء أتاكاما في أميركا الجنوبية.

وقام الباحثون بجمع البيانات من خلال دراسة العينات التي تم حفرها في صخور طينية عمرها 3.5 مليار سنة في، خليج يلونايف بفوهة غيل، موقع بحيرة قديمة على المريخ.

ولا يثبت اكتشاف الكربون العضوي بشكل قاطع وجود الحياة على المريخ لأن هذه الجزيئات يمكن أن تنشأ أيضاً من مصادر غير حية مثل النيازك والبراكين.