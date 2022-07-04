العالم اليوم - بعد استقالة جوزمان.. الأرجنتين تعين وزيرة جديدة للاقتصاد

انتم الان تتابعون خبر بعد استقالة جوزمان.. الأرجنتين تعين وزيرة جديدة للاقتصاد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 4 يوليو 2022 07:18 صباحاً - عين الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز الخبيرة الاقتصادية والمسؤولة الحكومية سيلفينا باتاكيس وزيرة جديدة للاقتصاد بعد الاستقالة المفاجئة للوزير مارتن جوزمان والتي جاءت وسط أزمات وتوتر سياسي.

وكانت باتاكيس تشغل منصب وزيرة الاقتصاد في مقاطعة بوينس أيرس من 2011 إلى 2015.

أحدثت استقالة جوزمان، وهو حليف أساسي للرئيس الأرجنتيني، هزة في حكومة يسار الوسط، خاصة أنه كان يشغل المنصب منذ فترة طويلة.

كان جوزمان (39 عاما) قد قدم استقالته في ساعة متأخرة من مساء السبت وسط تصاعد التوتر داخل الائتلاف الحاكم بشأن كيفية التعامل مع الأزمات الاقتصادية التي تفاقمت بسبب العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا وارتفاع التضخم.

وجاءت الاستقالة في الوقت الذي وصلت فيه معدلات التأييد للحكومة إلى أدنى مستوى لها منذ توليها السلطة في عام 2019. وتجاوز التضخم 60 بالمئة وتتعرض العملة البيزو لضغط متزايد. وتراجعت السندات السيادية.

وخفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، توقعاتها بشأن الديون السيادية للأرجنتين، ضمن قائمة تضم 17 دولة، مهددة بالتخلف عن سداد ديونها بسبب اضطرابات الاقتصاد العالمي وأزمة أوكرانيا.