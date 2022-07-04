رابط تسجيل الشرطة السلطانية الذي أعلنت عنه السلطنة والموعد المقرر له بعد الانتهاء من اختبارات الثانوية العامة والديبلومات العامة وحملة البكالوريوس كذلك من ابناء الشعب في سلطنة عمان، وتقبل الشرطة السلطانية خريجي الثانوية والدبلومات والبكالوريوس وفق المعايير العامة للعمل العسكري في سلطنة عمان، ويتابع خريجي الشهادات التعرف على شروط التسجيل وأيضا الخطوات التي يجب اتباعها للالتحاق بالشرطة السلطانية للبنين.

رابط تسجيل الشرطة السلطانية taj.nce.gov.om قبول حملة البكالوريوس 2022 بنين

يتابع مواطني سلطنة عمان التسجيل في وزارة العمل للخريجين والعاطلين عن العمل، وتهيب وزارة العمل أيضا المسجلين من قبل الاستمرار في تحديث بياناتهم الخاصة وذلك لضمان إيجاد الفرص المناسبة والحصول على المعلومات الأحدث للمسجلين، وتقوم المؤسسات الحكومية بين الحين والآخر بالإعلان عن وظائف شاغرة للخريجين الشباب من بين الجنسين.

شروط العمل في الشرطة السلطانية

تضع الشرطة السلطانية عدد من الشروط التي يجب أن يتبعها كافة المتقدمين من كل من الذكور والإناث، وقد أعلنت وزارة العمل أن الشرطة السلطانية أعلنت قبول دفعة جديدة من الدارسين من الإناث منذ فتر قليلة بينما يبدأ اليوم فتح باب التسجيل الإلكتروني لتسجيل البنين وفق عدد من الشروط التي يكون منها:

أن يكون المتقدم من الجنسية العمانية.

يجب أيضا أن يكون من خريجي شهادة البكالوريوس من الشهادات الجامعية.

يكون من المسجلين لدى وزارة العمل في سلطنة عمان، أو قام بالتسجيل من قبل وقام بتحديث بياناته.

لا يجب ان يكون قد تقدم للعمل العسكري من بل وتم رفض الطلب أو الطرد لمخالفات أخلاقية.

يقوم بتقديم كشف طبي وفحص ولابد من اجتياز المقابلة الشخصية.

يتم تجهيز كافة الأوراق والوثائق المطلوبة واتباع الطلبات المقررة عليهم.

موعد تسجيل شرطة عمان السلطانية (بنين)

الموعد بالتقويم الميلادي الموعد بالتقويم الهجري الرابع من يوليو 2022 الخامس من ذي الحجة 1443.

شرطة عمان السلطانية 1443

أعلنت وزارة العمل فتح باب التسجيل الإلكتروني للالتحاق بالعمل العسكري في شرطة السلطنة السلطانية لحملة مؤهل البكالوريوس كضباط مترشحين، ويكون على الراغبين في الالتحاق بها كمتدربين التسجيل في الموعد المحدد لبداية التسجيل وفق شروط التقديم.

خطوات التسجيل الإلكتروني في شرطة عمان السلطانية 2022