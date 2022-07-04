نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط nategafany.emis.gov.eg لاستخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الاول بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط nategafany.emis.gov.eg لاستخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الاول، تستعد وزارة التربية والتعليم لإعلان نتائج الدبلومات الفنية لعام 2022، والتي من المتوقع إعلانها خلال الساعات القليلة القادمة، وسط أجواء من الترقب والحماس من قبل الطلاب وأولياء الأمور، استعداداً لتلقي النتيجة، والجدير بالذكر أنه قد أدى قرابة 830 ألفاً و 753 طالب وطالبة من مختلف التخصصات والشعب “زراعي، صناعي، فندقي، تجاري، تعليم وتدريب مزدوج”، وذلك وسط أجواء من الهدوء، مع عدم تلقي أي شكاوى أثناء تأدية الطلاب للامتحانات، كما تم بدء امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 28 مايو الماضي، والتي انتهت بدورها يوم الخميس الموافق 9 من شهر يونيو الجاري للعام الدراسي 2021- 2022.

طرق استخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الاول

ونستعرض لكم آلية التسجيل على موقع وزارة التربية والتعليم، وخطوات التسجيل للإطلاع على النتيجة بالتفصيل وذلك من خلال:

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

الضغط على الرابط الخاص ببوابة التعليم الفني fany.emis.gov.eg.

اختيار خانة “الطالب”.

الضغط على خانة الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية 2022.

يختار الطالب التخصص التابع له “زراعة، تجارة، صناعة، وغيرها”.

يسجل الطالب الدخول من خلال تسجيل رقم الجلوس.

يضغط الطالب على خانة “عرض النتيجة”.

وتظهر النتيجة الدرجات بالتفصيل لكل مادة سواء أساسية أو فرعية، مع عرض المجموع الكلي، والتقدير العام.

كما أعلن الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن يتم الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد وتجميع الدرجات، تمهيداً لاعتمادها من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، من أجل الإعلان عنها بشكل رسمي خلال الأسبوع الحالي أو المقبل.

الدبلومات الفنية 2022 من أهم ما يبحث عنه الطلاب من هذه المرحلة الدراسية الهامة، والتي تتعدد تخصصاتها، ويوجد لها نظامين تعليميين مختلفين وهما نظامي الثلاث والخمس سنوات مع التعدد في التخصصات المتاحة للدراسة سواء الصناعية أو الفندقية فقد ظهرت النتيجة بالفعل من خلال موقع وزارة التربية والتعليم ثم اختيار بوابة التعليم الفني ثم اختيار المرحلة التعليمة سواء 3 سنين او 5 سنوات

استعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022

كذلك أكد شوقي من جانبه أنه سيتم الإعلان عن نتائج طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتزامن مع إعلان نتائج الدبلومات الفنية، مشيراً إلى أن طلاب التعليم التكنولوجي يكون لهم الحق سواء في الالتحاق بالتعليم الجامعي، أو الالتحاق بسوق العمل بحثاُ عن فرصة عمل ملائمة.

وأكد مصدر مسئول أن نسب النجاح الخاصة بنتائج الدبلومات الفنية تبعث على الطمأنينة والارتياح، مما طمأن نسبة كبيرة من طلاب التعليم الفني إلى حين الإعلان عن النتيجة بشكل رسمي.

ظهرت الان نتيجة الدبلومات الفنية نظام ال3 سنوات وال5 سنوات ومن المنتظر أن يتم الاستعداد والتجهيز لعقد امتحانات الدور الثاني للراسبين، ولكن لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن موعدها تحديداً حتى الآن نتمني لجميع طلاب وطالبات الدبلومات الفنية جميع الاقسام الحصول على اعلي الدرجات والتفوق في هذه المرحلة نتمني لجميع الطلاب النجاج

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 نتعرف عليها بعد أن اعتمدتها وزارة التعليم بشكل رسمي اليوم 3 يوليو عام 2022 م، حيث أن جميع الطلاب كانوا في حالة من الترقب بخصوص النتيجة، بعد أن أعلن المسؤولون بالوزارة عن مختلف التفاصيل التي تتعلق بها، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات المقبلة نتحدث بالتفصيل عن أهم المعلومات حول أهم التفاصيل التي تتعلق بظهور النتيجة وكيفية الاستعلام عنها بطريقة إلكترونية ومن خلال الموقع الخاص بالتعليم.