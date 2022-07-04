نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شغال.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول بالاسم ورقم الجلوس عبر https://fany.emis.gov.eg/ في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول،أتاحت وزارة التربية والتعليم الفني اليوم رابطًا للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2021/2022، وذلك للحصول عليها بسهولة، حيث من المقرر ظهور النتيجة خلال الأيام القادمة قبل عيد الأضحى المبارك، وسيتم إعلان النتائج على رابط موقع التعليم الفني عن طريق رقم الجلوس لنظام الثلاث والخمس سنوات للدبلوم التجاري، والزراعي، والصناعي، والفندقي، والتمريض، وقد تسبب هذا في زيادة البحث عن نتائج الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022، حيث من المقرر إعلان النتائج خلال الساعات القليلة القادمة.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول

نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2021/2022

وصرح الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم الفني، أن نتيجة الدبلومات الفنية لهذا العام ستظهر خلال الأسبوع القادم، دون التصريح بموعد رسمي، مما جعل الطلاب يتهافتون على البحث عن النتيجة على جميع مواقع البحث، حيث ينتظرونها بكثير من القلق والأمل في تحقيق النجاح.

ومن المعروف لدى الجميع، أن المرحلة الثانوية سواء العامة أو الدبلومات تعتبر من المراحل الهامة في تاريخ أي إنسان، فهي ما يطلق عليها “مرحلة تحديد المصير”، فهي بمثابة المرحلة الأساسية للدخول إلى المرحلة الأخيرة في الحياة التعليمية، ألا وهي مرحلة التعليم الجامعي، لذا ينتظر الطلاب النتيجة بكل شوق وأمل.

وأشارت وزارة التربية والتعليم الفني، أنه قد تم الانتهاء من تصحيح الامتحانات، ورصد الدرجات لطلاب الدبلومات الفنية لهذا العام بكافة الشعب “التجارية، والصناعية، والزراعية، والفندقية وغيرها”، على أن يتم إعلانها خلال الأيام القادمة عبر بوابة التعليم الفني، حيث يرغب أولياء الأمور في الاطمئنان على مستقبل أبنائهم التعليمي.

وهو ما دعى مختلف الطلاب لمراقبة الموقع الرسمي الخاص بالتعليم حيث أنه سيصدر الإشارة لهم بقرب الظهور للنتيجة، وفي التقرير التالي نوضح كيفية الاستعلام السريع عن النتيجة، وخلال لحظات فقط من بدء خطوات الاستعلام على موقع الوزارة، فقد ظهرت نتيجة الدبلومات الفنية جميع المراحل فيمكن الاستعلام عنها بكل سهولة

طريقة الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2021/2022

واستعرضت وزارة التربية والتعليم الفني أيضًا الخطوات التي يمكن من خلالها الحصول على النتائج فور ظهورها، وقد جاءت كالتالي:

الدخول على موقع بوابة التعليم الفني“.

اختيار خانة الطالب.

اختيار قسم الدبلومات لطالب سواء كان “زراعي أو صناعي أو تجاري أو فندقي أو تمريض”.

اختيار نظام التعليم 3 أو 5 سنوات.

كتابة رقم الجلوس بشكل صحيح.

الضغط على ظهور النتيجة والانتظار حتى ظهور بيانات الطالب بالدرجات.

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 حصلت على الاعتماد الرسمي من قبل الوزارة، والآن من الممكن لكل طالب أن يقوم بكافة خطوات الاستعلام المباشر والتي تتم على الموقع الخاص بالوزارة، ومن الممكن أن يقوم الطالب باتباع تلك الخطوات، والتي تغني عن التوجه للمدرسة للحصول على النتيجة فيتم الدخول الي بوابة التعليم الفني

خلال القليل من الوقت ستعلن وزارة التعليم وبشكل رسمي عن النتيجة الخاصة بمدارس التعليم الفني والتي يهتم بمعرفة تفاصيلها آلاف الطلاب، ومن خلال الآتي في هذا البيان القادم نتحدث عن كل التفاصيل الخاصة بهذا النوع من أنظمة التعليم التي تختلف عن النظام الخاص بالثانوي العام، أو التعليم الأزهري حيث اختار الطلاب بهذا النوع من نظم التعليم دراسة تخصصات حرفية صناعية وزراعية، أو تجارية وفندقية نظام 3 سنوات أو 5 سنوات

بعد أن أكدت الوزارة أنه خلال الساعات القادمة سيكون الاستعلام عن النتيجة متاح من خلال تلك الطريقة، وسيحصل الطالب خلال لحظات على بيان كامل يشير إلى درجاته بالكامل.

خطوات الحصول على النتيجة إلكترونيا

لا بد من التوجه لموقع التعليم المصري، حيث أنه يتيح الدرجات الخاصة بالطلبة والطالبات من الدارسين بالتعليم الفني من مختلف التخصصات الصناعية، والتجارية، والزراعية، والفندقية