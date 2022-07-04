رابط استعلام نتائج الثالث المتوسط 2022 دور أول السريع عبر موقع وزارة التربية العراقية epedu.gov.iq

يضج مواقع التواصل الاجتماعي بالبحث والتساؤلات حول نتيجة الدور الأول لمرحلة الثالث المتوسط لعام 2022 في العراق، وذلك بعد معرفة الطلاب والطالبات خبر انتهاء المدارس العراقية من عمليات المراجعة والتدقيق الخاصة بأوراق الاختبارات للفصل الدراسي الثاني، كما وجه البعض عدة تساؤلات إلى وزارة التربية والتعليم العراقية عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، ولذلك من المنتظر أن يتم الإعلان رسميا عن النتيجة خلال ساعات معدودة من الآن عبر موقعها الرسمي ليتمكن الطلاب من القيام بخطوات الاستعلام الإلكتروني بالاسم الرقم الامتحاني.

رابط استعلام نتائج الثالث المتوسط 2022 دور أول

كانت وما زالت وزارة التعليم العراقية حريصة بشكل كامل على توفير الراحة للطلاب وأولياء الأمور، سواء كان يتعلق ذلك بمواعيد الاختبارات أو بنتائج اختبارات المراحل المختلفة أو مواعيد بداية العام الدراسي ونهايته، ومن أبرز المساعدات التي قدمتها الوزارة للطلاب هي توفير قسم خاص بنتائج الصف الثالث المتوسط داخل الموقع الرسمي التابع لها، وقد أشارت الوزارة إلى أن ذلك الموقع سيحتوي على كافة نتائج طلاب وطالبات تلك المرحلة بعد الإعلان عن خبر صدورها بشكل رسمي.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط عبر مواقع epedu.gov.iq

أولاً: قم بالدخول إلى موقع (epedu.gov.iq) وهو الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية.

ثانياً: ثم قم بالضغط على خيار (الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط) مع ضرورة تحديد الدور الأول.

ثالثاً: وبعد ذلك قم بتدوين رقم الامتحان الذي حصلت عليه من المدرسة الخاصة بك بشكل صحيح، ثم اضغط على أيقونة (استعلام).

رابعاً: ثم انتظر بضع دقائق حتى تظهر النتائج الخاصة بكل مادة والمجموع الكلي على هيئة (PDF) حتى تتمكن من طبعها أو تحميلها بعد ذلك.

هل الأخبار المتداولة حول ظهور نتائج الثالث المتوسط صحيحة أم لا؟

بعد معرفة وزارة التربية داخل العراق بآخر الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر الكثير من المواقع الإلكترونية، والتي شملت خبر ظهور نتائج الصف الثالث المتوسط لعام 2022 بدون طلب أي بيانات، وترتب على ذلك زيادة توتر وتشتت الأهالي والطلاب ومحاولتهم العديدة للوصول إلى النتائج والتي باءت جميعها بالفشل، ولذلك أوضحت الوزارة أن لا صحة لتلك الأخبار وأن النتيجة سيتم إعلانها بشكل رسمي من خلال منصة الوزارة فقط.