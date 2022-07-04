هجوم كوبنهاجن.. شرطة الدنمارك تعلن تطورا جديدا

جدة - نرمين السيد - أعلنت الشرطة الدنماركية القبض على شاب مشتبه به، دنماركى الجنسية، ويبلغ من العمر 22 عاما، لاتهامه بقتل عدد من الأشخاص خلال عملية إطلاق نار، تمت أمس الأحد، بمركز تجارى فى العاصمة كوبنهاجن.





ولفتت الشرطة إلى أن حادث إطلاق النار أسفر عن مقتل 3 أشخاص، وإصابة 3 آخرين حالتهم حرجة. ومن جانبها، ذكرت شرطة كوبنهاجن على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" أنه تم إيقاف شخص على صلة بإطلاق النار فى مركز فيلدز للتسوق. هجوم كوبنهاجن وقالت شرطة العاصمة كوبنهاجن إن عددا من رجال الأمن أرسلوا إلى مركز فيلدز التجارى بعد تقارير عن إطلاق النار، حيث نصح رجال الشرطة الأشخاص المتواجدين داخل المركز بالبقاء فى أماكنهم وانتظار مساعدة رجال الأمن. ووفقا لأحدث تقرير صادر عن جهاز الأمن والمخابرات الدانمركى، فإن تقييم التهديد الإرهابى للدنمارك حاليا عند مستوى "خطير"، حيث يأتى الهجوم بعد حادث إطلاق نار، نفذه أحد المهاجمين فى النرويج المجاورة الأسبوع الماضى، أودى بحياة شخصين فى العاصمة أوسلو.

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