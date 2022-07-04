شرطة الدنمارك تعلن حصيلة الفتلى فى حادث إطلاق نار بمركز تسوق

ورفض كبير مفتشى الشرطة سورين توماسن الحديث عن الدوافع المحتملة للمشتبه به وما إذا كان معروفا للشرطة.
وقالت شرطة العاصمة كوبنهاجن إنها أرسلت عددا من رجال الأمن إلى مركز فيلدز التجارى بعد تقارير عن إطلاق النار، وطلبوا من الناس البقاء فى أماكنهم وانتظار المساعدة.
وقالت الشرطة إنه لا يوجد ما يشير إلى وجود شركاء فى واقعة إطلاق النار.
وقال متحدث لرويترز إن المستشفى الرئيسى بالعاصمة استقبل "مجموعة محدودة العدد من المصابين" للعلاج. وأضاف أن المستشفى استدعى جراحين وممرضات وموظفين آخرين.
ونشرت وسائل إعلام محلية صورا تظهر أفراد شرطة مدججين بالسلاح فى مكان الحادث، بالإضافة إلى أشخاص يركضون للخروج من المركز التجاري. وأظهرت لقطات نشرتها صحيفة إكسترا بلاديت عمال إنقاذ يحملون شخصا على محفة وينقلونه إلى سيارة إسعاف.
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