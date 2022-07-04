نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس في جميع المحافظات على الموقع الرسمي للنتائج

يترقب الطلاب و أولياء الأمور موعد إعلان ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس لكافة التخصصات ونظاميها الثلاث والخمس سنوات، وخاصة بعد ان تم التصريح من قبل أحد الجهات المسؤولة باعتماد النتيحة بشكل رسمي من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني، كما صرح مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم الفني، إنه سوف يتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022 عبر رابط وزارة التعليم خلال ساعات قليلة من الآن، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء بالفعل من تصحيح ورصد وتجميع نتائج طلاب الدبلومات الفنية.

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس

أوضحت المصادر في تصريحات رسمية ان نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس جاهزة للإعلان الآن ، وستكون متاحة عبر رابط الموقع خلال ساعات حتى يتمكن الطلاب من الاطلاع عليها بأسهل طريقة، في إطار سعي الحكومة وحرصها على صحة وسلامة الطلاب، واشارت التقارير ان النتائج جاءت مرتفعة بشكل ملحوظ إذ تعدت نسبة نجاح الطلاب 85%، وفي السياق ذاته أوضح المسؤولون انه سوف تعقد امتحانات الدور الثاني خلال شهر يوليو الجاري للطلاب الذين لم يحالفهم الحظ في اجتياز امتحانات الدور الأول.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس

القيام بالدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم .

. الضغط على ايقونة الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022.

تحديد الشعبة الخاصة بالطالب «زراعي – صناعي – تجاري – فندقي».

ثم اختيار المحافظة التييسكن بها.

بعد ذلك يتم إدخال البيانات الخاصة بالمدرسة وتحديد الإدارة التعليمية.

الآن يجب كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب بشكل صحيح.

الضغط على أيقونة الاستعلام، لتظهر تفاصيل النتيجة.

ومن الجدير بالذكر أن إجمالي عدد طلاب الدبلومات الفنية الذين قاموا بأداء الامتحانات في الدور الأول حوالي، 830 ألفًا و753 طالب في كافة التخصصات «صناعي – زراعي – تجاري – فندقي، بالإضافة إلى مدارس التكنولوجيا التطبيقية، كما بلغ عدد لجان الإدارة واللجان الخاصة بالنظام والمراقبة حوالي 23 لجنة إدارة، بالإضافة إلى ما يقرب من 25 لجنة نظام ومراقبة، كما بلغ عدد لجان سير الامتحان إلى 3080 لجنة امتحانيه.