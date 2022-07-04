الاستعلام عن شخص بالسجل المدني السوري عبر بوابة الحكومة الالكترونية السورية egov.sy

يعتبر الاستعلام عن شخص بالسجل المدني السوري أحد أهم الخدمات التي تقدمها الحكومة السورية للمواطنين، لاحتوائها على كافة البيانات الخاصة بالمواطن ولا يتم أخذ تلك البيانات إلا بإذن رسمي، لذلك من خلال هذا المقال سوف نقدم لكم خطوات سهلة وبسيطة للاستعلام عن أي مواطن بالسجل المدني.

الاستعلام عن شخص بالسجل المدني السوري

يبحث الكثير منا عن كيفية الاستعلام عن بعض الأشخاص بالسجل المدني عن طريق موقع الأحوال المدنية التي قامت بإنشائه الحكومة السورية لتسهل على المواطن كافة الاستعلامات، لذلك سوف نعرض لكم جميع خطوات الاستعلام فيما يلي:

يلزم عليك الدخول على موقع الأحوال المدنية.

يتم إدخال اسم الشخص المراد الاستعلام عنه أو شهادة الميلاد أو العنوان الخاص بالمستعلم عنه أو الرقم القومي.

يتم إدخال اسم الشخص المراد الاستعلام عنه أو شهادة الميلاد أو العنوان الخاص بالمستعلم عنه أو الرقم القومي. أهم شروط وأساسيات البحث عن شخص بالسجل المدني السوري

لابد من إتاحة صلة قرابة بين الشخص المستعلم والشخص المستعلم عن بياناته.

يلزم أن تكون صلة القرابة من الدرجة الأولى.

البيانات المتواجدة على الموقع الإلكتروني هي معلومات سرية تخص المواطن في سوريا ولا يجوز لأحد الاطلاع عليها إلا فى حالة صلة قرابة.

في حين عدم توافر تلك الشروط لا يتمكن أحد الدخول عليها أو تسريب معلومات عن أي مواطن.

تتم عملية الاستعلام باستخدام الاسم أو رقم البطاقة الشخصية.

كيفية تغير اسم شخص بالسجل المدني

في البداية يلزم عليك الذهاب إلى أحد فروع السجل المدني.

بعد ذلك يجب عليك التوجه إلى قسم التوقعات ويتم الحصول على إجراء تغيير اسم لك أو لأحد من أفراد الأسرة أو صلة قرابة من الدرجة الأولى.

يتم تقديم كافة البيانات الخاصة بالشخص المراد تغيير اسمه.

بعد ذلك يتم الحصول على نموذج تغيير الاسم أو تعديله.

نقوم باتباع نموذج ٢٠٣ المخصص لإجراء عملية تعديل الاسم في السجل المدني.

بعد فترة من تقديم طلب تغيير الاسم والتي تتراوح ما بين أسبوع حتى شهر.

بعد ذلك يتم عرض طلب تغيير الاسم على لجنة مخصصة للقيام بدراسته والموافقة عليه.

وفي نهاية هذا المقال لقد قمنا بتوضيح وشرح خطوات الاستعلام عن شخص بالسجل المدني السوري عن طريق موقع الأحوال المدنية للقيام عبر الإنترنت المنزلي، دون بذل جهد كبير خلال دقائق معدودة وقمنا بذكر بعض الخدمات الأخرى التي تقدمها الأحوال المدنية.