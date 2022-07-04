نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن طلب زيارة عائلية عبر منصة التأشيرات والاستعلام برقم الجواز في المقال التالي

عمر شويل - جدة يرغب الكثير من المقيمين والعاملين في المملكة العربية السعودية في معرفة طريقة الاستعلام عن طلب زيارة عائلية باعتبارها إحدى الخدمات المقدمة من وزارة الخارجية والتي أتاحت لكافة العاملين إمكانية اصطحاب عائلاتهم في الإجازات والعطلات إلى المملكة بشرط أن يكون الأقارب من الدرجة الأولى فقط والتي تتمثل في الزوج والزوجة والوالدين والأبناء.

الاستعلام عن طلب زيارة عائلية

أتاحت وزارة الخارجية السعودية للمقيمين والعاملين على أرضها إمكانية الاستعلام عن الطلب المقدم للحصول على زيارة العائلية وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى المنصة الخاصة بخدمات التأشيرات الإلكترونية التابعة للحكومة السعودية.

يتم الضغط على أيقونة الرئيسية ثم الذهاب على استعلامات.

تظهر مجموعة من الخيارات يتم الضغط على خيار البحث عن طلب مقدم لوزارة الخارجية.

كتابة رقم الطلب بشكل صحيح في الخانة المخصصة له.

لإتمام عملية الاستعلام بنجاح ينبغي تسجيل رقم السجل أو رقم الإقامة في المكان المحدد لها بدقة.

مطابقة رمز التحقق المرئي الظاهر على الشاشة.

وأخيرًا يتم الضغط على خدمة استعلام لتظهر على الفور جميع المعلومات المطلوبة.

طريقة الاستعلام برقم الجواز

تسهيلًا على العاملين والمقيمين في المملكة أتاحت الحكومة إمكانية الاستفسار عن الطلب المقدم عن طريق زيارة المنصات الإلكترونية المقدمة من قبل وزارة الخارجية وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة إنجاز التأشيرات الإلكترونية.

الذهاب على الاستعلامات.

اختيار البحث عن طلب مقدم إلى وزارة الخارجية والضغط عليه.

إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح والتي تتمثل في كتابة رقم الطلب ورقم

الجواز الخاص بالمتقدم بدقة وبشكل صحيح في المربع الخاص لهم.

لإتمام عملية الاستعلام بنجاح ينبغي الضغط على أيقونة الاستعلام الظاهرة في أسفل

الشاشة لتظهر جميع المعلومات والتفاصيل المطلوبة المتعلقة بالطلب المقدم للحصول على زيارة عائلية.

في نهاية مقال الاستعلام عن طلب زيارة عائلية حيث تم التعرف على العديد من الطرق الإلكترونية التي أتاحت لكل العاملين في المملكة العربية السعودية الاستفسار عن الطلبات المقدمة للحصول على زيارة عائلية من خلال العديد من المنصات الإلكترونية.