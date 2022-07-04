الاستعلام عن موظف وافد صلاحية إقامة عبر mol.gov.sa

قامت وزارة العمل في السعودية بإتاحة كيفية الاستعلام عن موظف وافد صلاحية إقامة عبر منصة الخدمات الإلكترونية المختلفة لتسهيل كافة الأمور على جميع المواطنين، لذلك سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال بعض الخطوات السهلة للقيام بعملية الاستعلام والحصول على كافة المعلومات المطلوبة عن طريق الإنترنت المنزلي.

الاستعلام عن موظف وافد صلاحية إقامة

يرغب الكثير منا معرفة طريقة سهلة للاستعلام عن الموظفين الوافدين، من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة العمل في السعودية، لذلك يفضل اتباع الخطوات الاستعلام التالية:

في البداية يلزم عليك الدخول على موقع أبشر الجوازات الخاصة بالسعودية.

بعد ذلك يجب تسجيل الدخول على الموقع عن طريق كتابة الرقم القومي، والرقم المرئي، ثم نقوم بكتابة رمز التحقق.

بعد ذلك يجب تسجيل الدخول على الموقع عن طريق كتابة الرقم القومي، والرقم المرئي، ثم نقوم بكتابة رمز التحقق. يتم الذهاب إلى خدماتي التي تحتوي على خدمة المواطن المكفول.

بعد ذلك نقوم باختيار الاستعلام عن صلاحية الإقامة.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة يلزم عليك كتابة رقم الإقامة ورمز التحقق الذي يظهر لك مباشرةً.

سيتم ظهور اسم الموظف وموعد انتهاء فترة الإقامة ومدة صلاحيتها.

كيفية الاستعلام عن موظف وافد برقم الإقامة

يجب الدخول مباشرةً على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرسمية.

يتم الضغط على كلمة الخدمات الإلكترونية التي تتواجد في الصفحة الرئيسية.

بعد ذلك نقوم بإجراء عملية بحث عن تلك الموظف الذي نرغب الاستعلام عنه.

نقوم بإدخال جميع البيانات المطلوبة مثل رقم الإقامة ورقم جواز السفر والجنسية، ثم يتم كتابة رمز التحقق.

بعد الانتهاء من جميع الخطوات السابقة يتم الضغط على كلمة بحث.

سوف تظهر لك كافة المعلومات المطلوبة عن الموظف الوافد خلال دقائق معدودة.

كيفية الاستعلام عن موظف وافد برقم الجواز

يلزم عليك الدخول على خدمات مكتب العمل الرسمية.

بعد ذلك يتم اختيار الخدمات الإلكترونية.

نقوم بالضغط على كلمة استعلام عن وافد.

يتم كتابة كافة البيانات الخاصة بالموظف الوافد، ثم نقوم بكتابة الجنسية.

نقوم بكتابة الرقم الموضح على جواز السفر.

بعد ذلك سوف تظهر جميع المعلومات المطلوبة الخاصة به فورًا.

وفي ختام هذا المقال لقد قمنا بتوضيح كيفية الاستعلام عن موظف وافد صلاحية إقامة عبر موقع أبشر التي قامت بإنشائه الوزارة السعودية، وقمنا أيضاً بإيضاح بعض الخدمات الإلكترونية الآخر التي يقوم الموقع الإلكتروني بتوفيرها ليسهل على المواطن عملية الاستعلام.