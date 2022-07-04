نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الجواز عبر منصة التأشيرات visa.mofa.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة في الآونة الأخيرة يسعى الكثير من الأشخاص إلى الاستعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الجواز، ويتم ذلك من خلال منصة إنجاز الإلكترونية، التي تعتبر أحد المنصات الإلكترونية الخاصة بوزارة الخارجية السعودية التي تقوم بتقديم الكثير من الخدمات للمواطنين، مثل تمديد التأشيرات، وتقديم طلب تأشيرة الحج والعمرة.

الاستعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الجواز

أتاحت منصة إنجاز الإلكترونية للمواطنين إمكانية الاستعلام عن طلبات الزيارات العائلية باستخدام رقم الجواز، وعدم الحاجة إلى زيارة المقر الخاص بوزارة الخارجية السعودية، ويتم الاستعلام عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى الموقع الخاص بمنصة التأشيرات.

الذهاب على كلمة الاستعلام.

القيام بإدخال رقم الإقامة المدون بالجواز.

القيام بإدخال رقم التأشيرة.

ثم القيام بالضغط على “البحث عن زيارة عائلية برقم الطلب”.

القيام بإدخال رقم الطلب في المكان المحدد له.

القيام بإدخال رقم الجواز.

القيام بكتابة رمز التحقق المتواجد بالصورة.

الذهاب على كلمة الاستعلام.

رسوم الزيارة العائلية المتعددة في السعودية ٢٠٢٢

قامت وزارة الخارجية السعودية بتحديد رسوم للقيام باستخراج تأشيرة الزيارة العائلية، وتختلف رسوم التأشيرة باختلاف نوع التأشيرة والمدة التي سوف يقوم الزائر بقضائها في المملكة، وحددت تلك الرسوم كالتالي:

رسوم زيارة عائلية لمدة يومان: 100 ريال سعودي.

ورسوم زيارة عائلية لمدة ثلاث شهور: 300 ريال سعودي.

رسوم زيارة عائلية لمدة سنة كاملة: 5 آلاف ريال سعودي.

رسوم زيارة عائلية لمدة سنتين: 8 آلاف ريال سعودي.

شروط تأشيرة الزيارة العائلية السعودية

يجب على المقيم أو الوافد مراعاة الشروط التي تم وضعها من قبل وزارة الخارجية السعودية للحصول على تأشيرة الزيارة العائلية، وإليك بعض تلك الشروط:

القيام بتعبئة النموذج الإلكتروني الخاص بالتأشيرة عبر الولوج إلى “إنجاز” المنصة الإلكترونية للتأشيرات.

القيام بالتصديق على النموذج الخاص بالتأشيرة من خلال مكتب الغرفة التجارية أو من قبل الجهة المعنية بالعمل.

القيام بملء النموذج الخاص بالتأشيرة باللغة العربية فقط، إلا في حالة المقدم على التأشيرة من الأجانب.

لا بد أن تكون الزيارة للأقارب من الدرجة الأولى .

في حالة تعدد زوجات المقيم، يمكن طلب زيارة لزوجة واحدة فقط.

لا يتم منح التأشيرة في أيام الحج والعمرة.

يشترط حصول المقيم على إقامة عمل.

في الختام نكون قد انتهينا من شرح كيفية الاستعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الجواز، وقمنا بعرض الرسوم الخاصة لاستخراج تأشيرة الزيارة العائلية، وذكر بعض الشروط التي يجب توافرها للحصول على التأشيرة.