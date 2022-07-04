نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن وافد برقم الحدود ورقم جواز السفر عبر موقع الوزارة hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن وافد برقم الحدود وهي من أبرز العناوين التي تزايد البحث عنها باعتبارها واحدة من أهم الخدمات المقدمة من قبل وزارة العمل في المملكة العربية السعودية التي تتيح للمستخدم إمكانية الحصول على كافة البيانات والمعلومات حول عامل وافد دون الحاجة إلى الذهاب إلى المصالح الحكومية وهذا ما سنقوم بتوضيحه بالتفصيل في السطور القادمة.

الاستعلام عن وافد برقم الحدود

أتاحت المملكة العربية السعودية إمكانية الحصول على أي معلومات وبيانات رئيسة عن موظف وافد برقم الجواز أو رقم الحدود مثل معرفة المنشاة التي يعمل بها وكافة التفاصيل المتعلقة بالوافد، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

طريقة الاستعلام عن وافد

نعرض اليك طريقة الاستعلام عن موظف وافد برقم الحدود عبر موقع وزارة العمل والتنمية البشرية:

تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة العمل السعودية.

بعد ذلك يتم الدخول على زر “الخدمات الإلكترونية” الظاهر على الشاشة.

ثم اختيار زر “الاستعلام”.

ثم الدخول عليه تظهر على الفور مجموعة من الخيارات يتم اختيار “الاستعلام عن وافد”.

بعد ذلك يتم إدخال رقم الحدود بشكل دقيق في المكان المخصص له.

الاستعلام عن وافد برقم جواز السفر

أتاحت وزارة العمل في المملكة العربية السعودية خدمة الاستعلام عن موظف وافد برقم الجواز أو برقم الإقامة، فيما يلي عرض طريقة الاستفسار عن الوافد برقم الجواز:

الدخول إلى الصفحة الرسمية الخاصة بوزارة العمل السعودية.

بعد ذلك يتم تسجيل رقم الجواز في المكان المخصص له.

ثم يتم تحديد جنسية الوافد.

بعد ذلك إدخال رمز التحقق المرئي الظاهر على الشاشة في المكان المخصص له.

ثم بعدها لإتمام العملية بنجاح ينبغي اختيار على زر البحث.

بالتالي تظهر على الفور كافة البيانات المطلوبة المتعلقة بالوافد الجديد والتي تتضمن اسمه رباعيًا والجهة التي يعمل بها إضافة إلى عرض صلاحية إقامته.

رقم وزارة العمل السعودية

تسهيلًا على المواطنين أتاحت المملكة العربية السعودية إمكانية التواصل مع الوزارة هاتفيًا عن طريق الرقم التالي: 19911، يمكن الحصول على أي معلومة من خلال هذا الرقم كما تتلقى الوزارة كافة الشكاوى والاقتراحات.

في نهاية مقال الاستعلام عن وافد برقم الحدود حيث تم توضيح طريقة الاستعلام عن وافد برقم الحدود الجوازات بالتفصيل. عن طريق رقم الحدود الخاص به كما أتاحت الوزارة إمكانية استعلام موظف وافد برقم الاقامة. مع عرض رقم وزارة العمل السعودية.