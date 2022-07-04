نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي عبر بوابة أبشر ومنصة مقيم muqeem.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة قدمت حكومة المملكة العربية السعودية العديد من المنصات وأشهرها منصة أبشر، ومنصة مقيم بشأن الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي، فهي تعد من أفضل الخدمات المقدمة من وزارة الداخلية بهدف تسهيل الاستعلام عن تفاصيل التأشيرات عبر الإنترنت، دون الحاجة للذهاب للقنصليات أو الأماكن الحكومية، لذلك سوف نعرض في مقال اليوم خطوات الاستعلام عبر تلك المنصات.

الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي

يمكنك عرض تفاصيل تأشيرة الخروج من السعودية إلكترونيًا، ويتم ذلك من خلال أتباعك للخدمات والمنصات الإلكترونية التي تطرحها وزارة الداخلية، ولمعرفة موعد تأشيرة الخروج من خلال موقع مقيم، يتوجب عليك اتباع الخطوات التالية:

الدخول على منصة مقيم الرسمية المطروحة من قِبل الحكومة السعودية.

الضغط على أيقونة التحقق من صلاحية التأشيرات.

سوف تعرض أمامك عدة خانات، ينبغي كتابة جميع البيانات الخاصة بالمُستعلم المقيم على الأراضي السعودية.

عليك بإدخال رقم التأشيرة في الخانة المخصصة له.

يتطلب منك كتابة تاريخ الميلاد، وكذلك رقم الإقامة المحدد.

تبقى خطوة الضغط على أيقونة عرض، وسوف تظهر أمامك كافة البيانات، والموعد المحدد لتأشيرة الخروج النهائي.

الاستعلام من خلال موقع أبشر

فضلًا عن ما سبق، يمكنك أيضًا الاستعلام عن تاريخ تأشيرة الخروج النهائي، من خلال المنصة الإلكترونية أبشر، فهي تقدم الكثير من الخدمات الحكومية التي يبحث عنها جميع المواطنين والمقيمين أيضًا، لذا عليك باتباع الخطوات التالية لمعرفة تفاصيل التأشيرة:

الدخول إلى منصة أبشر عبر الرابط الرسمي الخاص بها.

سوف تظهر القائمة الرئيسية للمنصة، عليك بالضغط على خانة خدمات الأفراد.

قم بالمتابعة بالضغط على خانة الاستعلام إلكترونيًا، وسوف تظهر لك قائمة رئيسية أخرى أختر منها أيقونة خدمات الجوازات.

اذهب على خانة تأشيرة الخروج النهائي، ثم قم بكتابة جميع البيانات المطلوبة في الخانات المحددة.

أضغط على خانة عرض التفاصيل، وسوف يتم تحويلك إلى صفحة بيانات التأشيرة كاملة.

في ختام مقال الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي، وضحنا لكم في السطور السابقة خطوات الاستعلام عن تفاصيل التأشيرة عبر أشهر المنصات الإلكترونية وأكثرهم استخداما، لذا قم بمتابعة الخطوات لتسهيل عملية الاستفسار عبر الإنترنت.