نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط طلب زيارة عائلية من وزارة الخارجية السعودية وطريقة الاستعلام عن تأشيرة عبر visa.mofa.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة في الآونة الأخيرة وجدنا أن هناك أكثر من طلب زيارة عائلية يتم رفضه، وذلك يرجع إلى عدم الوعي الكافي بكل شروط طلب زيارة عائلية من وزارة الخارجية السعودية، وهذا ما سنقوم بتوضيحه أكثر، مع العلم بأن الحكومة السعودية قد عملت على تقديم تلك الخدمة بصورة إلكترونية.

شروط طلب زيارة عائلية من وزارة الخارجية السعودية

هناك سلسلة من الشروط التي يجب أن تتوافر في كل متقدم لطلب زيارة عائلية من وزارة الخارجية السعودية، حتى يتم الموافقة على طلبه بالشكل الصحيح، وإليكم أبرز تلك الشروط بالشكل الآتي:

يجب أن يكون لدى المتقدم جواز سفر غير منتهي، فيجب أن يكون ساري المفعول.

ولا بد أن تكون إقامة كل فرد من الأسرة سارية وغير منتهية.

ويجب أن يكون الحد الأقصى من فترة الزيارة يقدر بحوالي 3 أشهر.

ومن المفترض أن يكون طلب الزيارة مقتصرًا على الدرجة الأولى من الأقارب.

كما يجب ألا يزيد سن الأبناء المتقدمين لطلب زيارة داخل السعودية عن عمر ال18 عام.

ولا بد أن يقوم المتقدم بسداد الرسوم المالية الخاصة بطلب الزيارة.

كيفية الاستعلام عن طلب زيارة عائلية وزارة الخارجية

إليكم الخطوات الخاصة بالاستعلام عن طلب زيارة عائلية بالشكل الآتي:

أولًا يقوم المتقدم بالدخول مباشرة إلى منصة إنجاز الإلكترونية التابعة لوزارة الخارجية السعودية عبر الإنترنت، أو عبر منصة التأشيرات وذلك عن طريق منصة التأشيرات الالكترونية.

ويقوم بعدها باختيار القائمة المنسدلة المتواجدة أسفل الصفحة، ويختار المتقدم منها خدمة البحث عن طلب مقدم إلى وزارة الخارجية.

ثم تأتي خطوة إدخال البيانات، والتي تتمثل في تسجيله لرقم الطلب رقم الإقامة أو رقم الهوية الوطنية.

وبعدها يقوم المتقدم بإدخال كود التحقق المرئي، فيجب إدخال تلك البيانات بصورة صحيحة، حتى تتم عملية الاستعلام بالشكل الصحيح.

وبعدها يقوم المتقدم بإدخال كود التحقق المرئي، فيجب إدخال تلك البيانات بصورة صحيحة، حتى تتم عملية الاستعلام بالشكل الصحيح. ومن بعد ذلك يقوم بالذهاب على أيقونة استعلم المتواجدة أسفل الصفحة، وسيظهر أمامه كافة البيانات الخاصة بطلب الزيارة العائلية.

إلى هنا نكون قد أوضحنا لكم كافة المعلومات التي تخص شروط طلب زيارة عائلية من وزارة الخارجية السعودية، وبذلك سيتم استخراج طلب زيارة عائلية بالشكل القانوني دون أي أخطاء، وهذا هو المطلوب.