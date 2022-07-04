الجيش الأوكرانى ينسحب من مدينة شرق البلاد.. وزيلينسكى: سنعود مرة أخرى

جدة - نرمين السيد - بعد إعلان الجيش الأوكرانى انسحاب جنوده من ليسيتشانسك، المدينة الرئيسية شرق البلاد، والتى واجهت هجوماً عنيفاً من القوات الروسية منذ أسابيع، أقر الرئيس فولوديمير زيلينسكى فعلاً بالأمر، متعهّداً باستعادة المنطقة.





وكشف فى خطابه الليلى عبر الفيديو، مساء الأحد، أن القوات الأوكرانية انسحبت من ليسيتشانسك فى دونباس، إلا أنها ستعود بفضل خطط الجيش واحتمال الحصول على أسلحة جديدة ومتطورة، وفق تعبيره. كما قال: "قادة جيشنا قاموا بسحب الجنود من نقاط معينة فى الجبهة، حيث يتمتع العدو بأكبر ميزة فيما يتعلق بقوة النيران، وهو ما ينطبق أيضاً على ليسيتشانسك، فهذا يعنى شيئاً واحداً فقط.. وهو أننا سنعود، بفضل تكتيكاتنا وبفضل زيادة الإمدادات من الأسلحة الحديثة".

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