الآن نتيجة الدبلومات الفنية عبر http:// fanyresult emis gov eg

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عمر شويل - جدة ظهرت نتيجة الدبلوم الفني 2022 الآن على موقع بوابة التعليم الفني بعد اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم بعد ظهر اليوم، حيث يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الدبلوم الفني 2022 برقم الجلسة الآن بعد تنزيلها وتحميلها على موقع التعليم الفني وسوف نتعرف على جميع المعلومات الخاصة بالنتيجة من خلال هذا المقال.

نتيجة الدبلوم الفني 2022

وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الأحد على نتائج امتحانات الدبلوم الفني الجولة الأولى لعام 2022، وشكر جميع كادر التعليم الفني والطلاب وأولياء الأمور على جهودهم المخلصة طوال العام الدراسي والعام الدراسي إكمال تعليمهم بالعملية التعليمية وفق خطة الحضور والخطة الدراسية إلى جانب تقليل عدد الطلاب الذين يتركون التعليم الفني العادي للدراسة وفق نظام العاملين.

تم إجراء امتحانات عملية ومخبرية وتحريرية للدبلومات الفنية في الفترة من 21 مايو إلى 16 يونيو 2022 والتي قدمها ما يقرب من 800 ألف طالب وأشرف عليها ما يقرب من 215 ألف معلم في 3080 لجنة، اجتازت بسلام دون تسجيل أي حالة اصابة او اشتباه فيروس كورونا.

وبلغ عدد طلاب الاندماج الذين تقدموا للامتحان 4973 بنسبة نجاح 85.46٪ بانخفاض قدره 2.48٪ عن العام السابق.

حضر ما مجموعه 789351 طالبًا ونجح 539،564 طالبًا بنجاح (68.36٪)، واجتاز 215.572 طالبًا (27.31٪) الدور الثاني من الامتحانات ، وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتبقين للإعادة 34.204 طالبًا بمعدل (4.33 ٪).

وهنأ وزير التربية والتعليم الفني أوائل الخريجين الفنيين لعام 2022 عبر الهاتف والبالغ عددهم 29 طالبًا وطالبة (20 طالبًا و 9 طالبات) من 13 محافظة.

طريقة الإستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022