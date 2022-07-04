نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن نتيجة الدبلومات الفنية عبر http:// fanyresult emis gov eg في المقال التالي
عمر شويل - جدة ظهرت نتيجة الدبلوم الفني 2022 الآن على موقع بوابة التعليم الفني بعد اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم بعد ظهر اليوم، حيث يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الدبلوم الفني 2022 برقم الجلسة الآن بعد تنزيلها وتحميلها على موقع التعليم الفني وسوف نتعرف على جميع المعلومات الخاصة بالنتيجة من خلال هذا المقال.
نتيجة الدبلوم الفني 2022
وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الأحد على نتائج امتحانات الدبلوم الفني الجولة الأولى لعام 2022، وشكر جميع كادر التعليم الفني والطلاب وأولياء الأمور على جهودهم المخلصة طوال العام الدراسي والعام الدراسي إكمال تعليمهم بالعملية التعليمية وفق خطة الحضور والخطة الدراسية إلى جانب تقليل عدد الطلاب الذين يتركون التعليم الفني العادي للدراسة وفق نظام العاملين.
تم إجراء امتحانات عملية ومخبرية وتحريرية للدبلومات الفنية في الفترة من 21 مايو إلى 16 يونيو 2022 والتي قدمها ما يقرب من 800 ألف طالب وأشرف عليها ما يقرب من 215 ألف معلم في 3080 لجنة، اجتازت بسلام دون تسجيل أي حالة اصابة او اشتباه فيروس كورونا.
وبلغ عدد طلاب الاندماج الذين تقدموا للامتحان 4973 بنسبة نجاح 85.46٪ بانخفاض قدره 2.48٪ عن العام السابق.
حضر ما مجموعه 789351 طالبًا ونجح 539،564 طالبًا بنجاح (68.36٪)، واجتاز 215.572 طالبًا (27.31٪) الدور الثاني من الامتحانات ، وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتبقين للإعادة 34.204 طالبًا بمعدل (4.33 ٪).
وهنأ وزير التربية والتعليم الفني أوائل الخريجين الفنيين لعام 2022 عبر الهاتف والبالغ عددهم 29 طالبًا وطالبة (20 طالبًا و 9 طالبات) من 13 محافظة.
طريقة الإستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022
- ادخل على الموقع الخاص بالنتيجة من خلال هذا الرابط
- انقر فوق علامة تبويب “الطالب”.
- حدد “استعلام لعرض نتائج الدبلوم الفني 2022”.
- اضغط على قسم الدرجة الفنية للطالب سواء كانت الزراعة أو الصناعة أو التجارة أو غيرها.
- حدد منطقتك.
- أدخل البيانات المطلوبة المتعلقة بإدارة المدرسة والطلاب.
- تسجيل الطالب ببياناته ورقم مقعده ثم الضغط على “استفسار”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الآن نتيجة الدبلومات الفنية عبر http:// fanyresult emis gov eg على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.