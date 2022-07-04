رابط fany.emis.gov.eg للكشف عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس والاسم عبر موقع بوابة التعليم الفني

يبحث الكثير من الأهالي والطلاب عن نتيجة شهادة الدبلوم الفني، لعام ٢٠٢٢، والتي من المفترض أنه يكون قد اقتراب ظهورها، حيث أشار معالي الأستاذ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إلى أنه معدلات النجاح لشهادة الدبلومات الفنية لذوي الاحتياجات الخاصة مرتفعة هذا العام، مما يشير إلى أنه سوف تكون شهادة الدبلومات الفنية مرتفعة أيضا، لذلك يتساءل الكثير من الطلاب والطالبات عن موعد ظهورها، وسوف نوضح لكم في هذا المقال أهم الأخبار المؤكدة من قبل الوزارة، ورابط الاستعلام عن النتيجة لعام ٢٠٢٢ لجميع الشعب الفنية.

أخر الأخبار عن ظهور نتائج الدبلومات الفنية

ويتساءل الكثير من الطلاب دائما عن تصريحات وزارة التربية والتعليم عن موعد ظهور إعلان النتيجة، حيث منذ انتهاء تأدية الامتحانات باختلاف الشعب الفنية وينتظرها الملايين من الطلاب على مستوي كل محافظة.

صرحت وزارة التربية والتعليم إلى أنه سوف يتم الإعلان عن ظهور النتيجة، فور الانتهاء من أعمال التصحيح.

أكدت الوزارة أيضا إلى أنه سوف يتم رفع النتيجة عند الإعلان عنها، على مواقع بوابة التعليم الفني، وذلك تجنبا للازدحام في المدارس على مختلف المحافظات.

قد جعلت الوزارة الاستعلام عن النتيجة عبر مواقع الانترنت مراعاة لظروف مرض كوفيد-١٩

أشارت وزارة التربية والتعليم أيضا إلى أنه معدلات النجاح لشهادة الدبلوم الفني على مستوي جميع الشعب مرتفعة لهذا العام.

رابط الحصول على النتيجة

أصبح البحث على الرابط الخاص بشهادة الدبلومات الفنية لعام ٢٠٢٢ من أكثر الروابط التي يتم البحث عنها عبر وسائل الانترنت، لذلك سوف نوضح لكم رابط الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية ٢٠٢٢.

رابط الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية ٢٠٢٢ وهو رابط بوابة التعليم الفني.

يقوم الطالب بالتسجيل على الموقع أولا من خلال حساب شخصي له الموقع، بالاسم والرقم السري.

يدخل الطالب أو الطالبة الاسم كاملا بشكل صحيح، والرقم القومي الخاص به، ورقم الجلوس.

يراجع الطالب بياناته قبل عرض النتيجة، ثم يختار عرض النتائج.

وأشارت الوزارة أيضا إلى أنه سوف ترفع النتائج على الموقع خلال ساعات قليلة.

حيث أصبح من السهل أن تقومي بالاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس والاسم من خلال الموقع الذي قامت الوزارة بتحديدة وهي موقع بوابة التعلشم الفني حيث هذا الموقع هو المقرر التي تظهر عليه النتيجة لذلك يمكن بكل سهولة الاستعلام عن النتيجة إذا قمت بإدخال الاسم الخاص بك أو رقم الجلوس حيث أعلن الدكتور طارق شوقي أن النتيجة ظهرت اليوم حياتك يمكن للاستعلام عنها بكل سهولة وقد أعلن الوزير أن الطلاب المتقدمون الامتحانات بلغ عددهم 830 الف طالب وطالبة قاموا بأداء هذه الامتحانات بمختلف المراحل التعليمية التجارية والصناعية والزراعية وقد بدأت الامتحانات من يوم ٢٨ مايو وأنتهت في ٩ يونيو ويمكنك الاستعلام عنها بكل سهولة باستخدم رقم جلوسك عبر موقع بوابة التعليم الفني أو موقع وزارة التربية والتعليم حيث أعلن الوزير ظهور النتي