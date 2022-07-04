نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم جامعة الكويت الفصل الأول 2022-2023 portal.ku.edu.kw تسجيل طلبات الالتحاق في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تقديم جامعة الكويت 2022 الفصل الدراسي الأول أصبح محل بحث كبير الآن من قبل الطلبة الراغبين في تقديم طلبات الالتحاق بجامعة الكويت للعام الدراسي 2022-2023، من خريجي الثانوية العامة فقد أعلنت جامعة الكويت عن الخطة الزمنية لتقديم طلبات الالتحاق بجامعة الكويت الفصل الدراسي الأول وفق الشروط والضوابط الموضوعة من قبل الجامعة، وعلى من يرغب في التسجيل في الجامعة قراءة الشروط جيداً والتسجيل إلكترونياً عبر رابط تسجيل جامعة الكويت الفصل الأول 2022 موقع portal.ku.edu.kw، وسوف نقدم لكم في هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز موعد ورابط تقديم جامعة الكويت 2022 الفصل الدراسي الأول، مع شرح مبسط لطريقة التسجيل الإلكتروني في الموعد المحدد.

جامعة الكويت | الخطة الزمنية لتقديم طلبات الالتحاق بجامعة الكويت، الفصل الدراسي الأول 2023/2022#جامعة_الكويت#مدينة_صباح_السالم_الجامعية #خطة_القبول pic.twitter.com/UbB7x3Gj4z — Kuwait University جامعة الكويت (@K_University) جامعة الكويت |



الخطة الزمنية لتقديم طلبات الالتحاق بجامعة الكويت، الفصل الدراسي الأول 2023/2022#جامعة_الكويت#مدينة_صباح_السالم_الجامعية #خطة_القبول pic.twitter.com/UbB7x3Gj4z — Kuwait University جامعة الكويت (@K_University) July 3, 2022

ما هو رابط تقديم جامعة الكويت 2022 ؟

يتم التسجيل وتقديم طلب الالتحاق بجامعة الكويت إلكترونياً، من خلال موقع portal.ku.edu.kw البوابة الإلكترونية لجامعة الكويت بوابة القبول والتسجيل بالطريقة التالية:-

الدخول على موقع عمادة القبول والتسجيل kuweb.ku.edu.kw والنقر على تقديم طلبات الالتحاق.

أو الدخول مباشرةً على رابط نظام القبول الإلكتروني portal.ku.edu.kw.

إدخال اسم المستخدم وهو عبارة عن الرقم المدني.

تسجيل كلمة المرور في الخانة المخصصة لها والنقر على تسجيل الدخول.

بعد تسجيل الدخول يقوم الطالب باختيار الرغبات.

تسجيل كافة البيانات المطلوبة ورفع كافة المستندات بصيغة bdf.

النقر على حفظ وطباعة استمارة التسجيل الإلكترونية والاحتفاظ بها.

عمادة القبول والتسجيل جامعة الكويت

يتم تقديم طلب الالتحاق بالجامعة للطلبة الكويتيين وغير الكويتيين وأبناء الكويتيات ومواطنو مجلس دول التعاون الخليجي. وكذلك الطلبة المقيمين في الكويت بصورة غير قانونية وليسوا من أبناء الكويتيات. خريجي النظام الموحد والمعهد الديني والثانوية الأمريكية والثانوية الإنجليزية.

موعد تقديم جامعة الكويت portal.ku.edu.kw

أعلنت جامعة الكويت عبر موقعها الرسمي على تويتر الخطة الزمنية لتقديم طلبات الالتحاق بجامعة الكويت الفصل الأول 2022. ومن المقرر أن يكون تسجيل طلبات الالتحاق إلكترونياً عبر رابط portal.ku.edu.kw. وذلك خلال الفترة من الأحد بتاريخ 17\07\2022 إلى الأربعاء الموافق 27\07\2022 وقد تم تخصيص هذا الموعد للكويتيين وأبناء الكويتيات ومواطنو مجلس التعاون والطلبة المقيمين بصورة غير قانونية وليسوا من أبناء الكويتيات.

موعد استلام شهادات الطلبة المحولين من جامعات أخرى

استلام شهادات الطلبة المحولين من جامعات وهيئات أخرى قد تقرر أن يكون بدايةً من يوم الأحد 17\07\2022 وحتى الخميس الموافق 01\09\2022.