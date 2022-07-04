fany.emis.gov.eg رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول برقم الجلوس جميع الشعب عبر بوابة التعليم الفني

بمجرد انتهاء جميع الطلاب من أداء امتحانات الدبلومات الفنية، أصبحوا يترقبون ظهور النتيجة، والجميع يريد أن يعرف في هي نتيجة الامتحان، وما هي الدرجات التي حصل عليها، ومن جانبه أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم أن عمليات التصحيح ما زالت مستمرة في جميع المدارس والمديريات على مستوى المحافظة، كما أكد أنه فور الانتهاء من من عملية التصحيح، يتم إرسال النتيجة إلى طارق شوقي لكي يثبت صحة النتيجة بنفسه، لمعرفة المزيد من المعلومات والتفاصيل حول رابط أستعلام نتيجة الدبلومات، ابقوا معنا وتابعونا.

رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس

السؤال الذي يريد جميع الطلاب الإجابة عنه هو كيفية الحصول على النتيجة هل سيقومون بالذهاب إلى المدرسة للحصول على النتيجة أو تكون إلكترونيا، حيث أكد الدكتور طارق شوقي أن يوجد على موقع الوزارة رابط خاص بالتعليم الفني بظهور النتيجة، وتم تفعيل هذا الرابط وأصبح متاح أمام جميع الطلاب معرفة النتيجة من خلاله، والآن سوف نقدم طريقة الدخول على الرابط بالاسم ورقم الجلوس للحصول على النتيجة:

يجب الدخول على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم.

يجب الضغط على أيقونة النتيجة الموجودة أمامك على الشاشة.

يجب على الطالب اختيار القسم الذي هو فيه تجاري، صناعي، زراعي، فندقي.

يجب كتابة الاسم ورقم الجلوس الخاص بك.

يجب التأكد من الخطوات صحيحة، وبعد ذلك

يجب الضغط على زر ظهور النتيجة.

يجب عليك الانتظار لثواني.

بعد ذلك سوف تظهر النتيجة.

امتحانات الدبلومات وكيفية الحصول على النتيجة

بدأ طلاب الدبلومات الامتحانات يوم السبت الموافق 28 مايو الماضي، وقد استمروا قرابة عشرة يومياً في تأدية الإمتحانات، وبالفعل بذلوا الجهد الكبير حتى يحصلون على درجات مرضية لهم ولجميع أفراد أسرته، والشئ المفرح في هذا الأمر أن نائب وزير التربية والتعليم أكد أن النتائج مفرحة ومعظم الطلاب حصلوا على الدرجات النهائية في بعض المواد، والبعض الآخر حصلوا على النجاح، نحن نتمنى النجاح والتوفيق لجميع الطلاب وإدخال السرور على قلوبهم جميعا فيمكنك معرفة النتيجة كما ذكرنا في المقال ، حيث أكد نائب وزير التعليم محند مجاهد أن أوراق التصحيح مستمرة وخلال نهاية شهر يونيو الموافق سوف يتم اعتمادها رسميا من قبل وزير التربيه والتعليم الدكتور طارق شوقي حيث يتم الإعلان عن نتيجة الدبلومات الصناعية والزراعية والتعليم المزودج فنى انتهاء اوراق التصحيح وأعلن أن النتيجة مطمئنة حيث بلغت نسبة النجاح كبيرة في الوقت الحالي في أغلب محافظات مصر وقد انتهس جميع للطلاب بمختلف المراحل التعليمية التجارية والصناعية والزراعية من الاستعلام عن امتحانات الدبلومات الفنية حيث وفرت وزارة التربية والتعليم موقع خاص بالوزارة وهو موقع بوابة التعليم الفني حيث يمكنك للاستعلام عنه بكل سهوله عن النتيجة في خلال دقائق تحصلي على نتيجتك عن طرق ادخال رقم الجلوس الخاص بكي أو إدخال الاسم الخاص بكي في خلال دقائق تحصلي على نتيجتك الخاصة حيث أكد الدكتور أن النتيجة مطمئنة لجميع الطلاب فيمكنك الاستعلام عنها الان

وقد اتصل وزير التربية والتعليم طارق شوقي تليفونيا باوائل الدبلومات الفنية من أجل تهناتهم بظهور نتيجة الطلاب والذي وصل عددهم الي 29 طالب وطالبة في مختلف المحافظات من أهمها محافظة الجيزة وكفر والإسكندرية والإسماعيلية والقليوبية وغيرها من المحافظات وقد أعلن منذ قليل وزير التربية والتعليم أن النتائج قد ظهرت من خلال موقع بوابة التعليم الفني حيث يمكن بكل سهوله الحصول علي النتيجة برقم الجلوس