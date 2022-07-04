نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر #نتائج العراق.. متاح رابط نتائج الثالث المتوسط في العراق 2022 الدور الاول عبر epedu.gov.iq موقع وزارة التربية العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الثالث متوسط 2022 العراق الدور الأول، حيث يتوقع العديد من الطلاب وأولياء الأمور، في جميع المحافظات العراقية، صدور نتائج الصف الثالث المتوسط 2022، كما يستطيع جميع الطلاب من الوصول إلى نتائج الثالث المتوسط، الجولة الأولى، عبر الإنترنت مع رقم مقعدهم عبر بضع خطوات سنلخصها في السطور أدناه، بعد الانتهاء من تصحيح النتائج لجميع الطلاب، فقد تمت متابعة الامتحانات والنتائج على موقع وزارة التربية والتعليم، وقد أعلنت وزارة التعليم العراقية أنه سيتم تحميل جميع نتائج طلاب السنة الثالثة، على موقعها الرسمي في غضون أيام قليلة.

نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الاول

بعد أن أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية، أن امتحانات الطلاب قد تم تصحيحها، وبما أن جميع ملاحظات الطلاب قيد المراجعة حاليًا، فنحن على بعد ساعات قليلة فقط من إعلان نتائج الثالث المتوسط 2022، في العراق ويمكن للطلاب الوصول إلى نتائجهم بسهولة، عن طريق إدخال جميع معلوماتهم ورقم مقاعدهم، حيث يقوم الطالب بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية، فور الإعلان عن نتائج الدور الأول للطلبة في المتوسط ​​الثالث 2022، ويتيح ذلك للطلاب توفير الوقت والجهد من خلال الحصول على أي نتيجة، عبر الإنترنت دون الحاجة إلى زيارة مدارسهم، كما تتوفر نتيجة الاختبار عبر الإنترنت.

الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط في العراق 2022

يستعد العديد من الطلاب وأولياء الأمور في جميع أنحاء محافظات العراق لمعرفة نتائج الصف الثالث المتوسط 2022، وسوف نتحقق من نتائج الجولة الأولى من امتحان الطالب المتوسط ​​الثالث في العراق مع درجة الطالب المرفقة برقم الامتحان عندما تعلن وزارة التعليم العراقية عن موعد اعلان النتائج للطالب.من المهم أن نلاحظ أن وزارة التربية والتعليم العراقية قد اتخذت الاحتياطات اللازمة لضمان اجتياز الطلاب لامتحاناتهم ، وبدء مرحلة تصحيح الامتحانات التي تكاد تكون مكتملة ، والإعلان عن النتائج بمجرد إجراء عمليات الضبط والتصحيح لجميع الفصول. وقد تم الانتهاء.

رابط استخراج نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 الدور الاول

يتم استخراج نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 عبر الموقع الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم العراقية.

يتم تسجيل الدخول واختيار “نتائج الطلاب”.

الاستعلام عن نتيجته الأيقونة الخاصة بالاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط.

ثم قم بملئ جميع الخانات المطلوبة.

اضغط على أيقونة “نتائج الطلاب”.

اختيار “الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط”.

تحديد المقاطعة والمدينة الخاصة بك.

كتابة اسم الطالب الكامل ورقم المقعد الخاص به.

أدخل رقم الامتحان الخاص بك.

اضغط على عرض النتائج.