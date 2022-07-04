أحصل على تمويل فورى بدون كفيل ، تمويل شخصي بصيغة إسلامية متاح بمبالغ مالية كبيرة تخدم الاحتياجات والمتطلبات المالية المختلفة لجميع العملاء من كافة الجنسيات داخل أراضي المملكة العربية السعودية ، حيث يعتبر هذا المنتج أحد المنتجات التمويلية التي دائماً ما يبحث عنها العميل الذي يرغب في الاستفادة من سيولة نقدية فورية وسريعة بشروط ميسرة وسهلة ومتطلبات بسيطة.

أحصل على تمويل فورى بدون كفيل وأجل السداد في بداية الأقساط التمويلية

تمويلك فورى بدون كفيل وبدون تحويل الراتب لبعض الفئات ، يعتبر هذا المنتج أحد المنتجات التمويلية التي يوفرها بنك البلاد لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث يقدم البنك من خلال هذا المنتج مبالغ مالية كبيرة والتى من شأنها خدمة احتياجات ومتطلبات العملاء بالمملكة ، كما يتيح بنك البلاد للمواطن السعودي والمواطن الوافد أيضاً إمكانية الاستفادة من هذا التمويل من خلال إجراءات سريعة وسهلة ،ويوفر بنك البلاد أيضاً لجميع العملاء العديد من المزايا الأخرى التي يمكن الاستفادة منها عند التقدم بطلب للاستفادة من التمويل الشخصي المتاح لدي البنك.

تعرف على مزايا التمويل الشخصي من بنك البلاد في المملكة

يقدم بنك البلاد في المملكة العربية السعودية العديد من الحلول التمويلية الميسرة التي تلبي الاحتياجات المالية المختلفة لجميع العملاء. التمويل الشخصي من بنك البلاد متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة. يوفر البنك من خلال هذا المنتج مبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها إلى 2 مليون ريال سعودى. لا يحتاج الشخص المتقدم بالطلب إلي وجود كفيل أو ضامن للاستفادة من هذا المنتج. موظفي قطاع البنوك في المملكة العربية السعودية يمكنهم الاستفادة من تمويل بنك البلاد بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري. يمكن للعميل الاستفادة من إمكانية تأجيل السداد في بداية الأقساط التمويلية المستحقة. المواطن المتقاعد يمكنه أيضاً الاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل من بنك البلاد. يوفر البنك لجميع العملاء العديد من خيارات السداد والتي تتيح للعميل تقسيط مبلغ التمويل الشخصي علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة. يمكن أن تصل فترة سداد مبلغ التمويل الشخصي حتي 5 سنوات. جميع المواطنين من كافة الجنسيات في المملكة العربية السعودية يمكنهم الاستفادة من قرض بنك البلاد لقطاع الأفراد بالمملكة بدون كفيل.

كيف يمكن التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل من بنك البلاد ؟

يمكن للعميل الاستفادة والتقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل من بنك البلاد عن طريق نموذج طلب التمويل الشخصي المتاح علي الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك البلاد علي الإنترنت ، وإدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة لاستكمال الطلب ، كما يمكن للعميل زيارة أقرب فرع من فروع بنك البلاد المتواجدة داخل المملكة العربية السعودية ، وتقديم طلب للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل لقطاع الأفراد من بنك البلاد في المملكة.

ما هى شروط طلب التمويل الشخصي بدون كفيل من بنك البلاد ؟