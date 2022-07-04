“استخراج الآن” ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس من خلال بوابة التعليم الفني https://fany.emis.gov.eg/

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس، ولقد تظهر نتيجة الشهادة على بوابة التعليم الفني، وسوف نقوم بالعرض عليكم في السطور التالية في هذه المقالة لكي يتم التأكيد أن كل شيء سوف يسير على أحسن حال، و عليك أن تتأكد أن عملية المراقبة سوف تبدأ وهي تحت السيطرة، وتكون كاملة التقييمات والمراجعات الكاملة ليتم التأكيد أولاً على أن تم ظهور نتائج الدبلوم منذ ساعات.

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس

ولقد تم الإعلان من وزارة التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية أن تم ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس وذلك عن طريق رابط واحد فقط يمكنك عن طريقه أن يتم التعرف على نتيجة الطالبات والطلاب الذين يدرسوا في الدبلومات الفنية للعام الميلادي 2022، وبعد أن يتم تجميع الدرجات ومراجعة تلك الدرجات ويتم تحديد الأفضل في الحصول على الدرجات من كل قسم، وسوف يتم نشر النتائج من خلال هذا الرابط الخاص بالموقع الرسمي لدي الوزارة المصرية الخاصة بالتربية والتعليم والتعليم الفني.

ولكي يتم تقديم خدمات خاصة بالاستعلام الإلكتروني لدي الطلاب، وتم الإعلان بشكل رسمي عن أرقام وأسماء الخاصة بمقاعد نتائج هذه الشهادة الفنية لدي هذا العام الجاري 2022 ميلاديا وذلك على الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم، وثم تم الإعلان بصورة رسمية عن ظهور نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2022 في جميع المدارس الخاص بالتعليم الفني وذلك على مستوى جمهورية مصر العربية.

رابط نتائج الدبلومات الفنية

نقوم عملية تسجيل الدخول إلى الرابط الخاص بالدبلومات الفنية ”من هنا“.

ثم نقوم بالضغط على أيقونة “مشاهدة نتائج دبلومات التكنولوجيا لعام 2022”.

نقوم باختيار القطاع الخاص بالطالب المراد معرفة نتيجته ” سواء كان دبلوم زراعة أو صناعة أو دبلومات تجارية أو الضيافة”.

ثم بعد ذلك يجب أن تقوم بتقرار المقاطعة التي سوف تقيم فيها منزلك.

ثم بعد ذلك نقوم بتسجيل بيانات المدرسة الخاصة بالطالب ونقوم باختيار إدارة التعليم.

ثم يجب أن نقوم بكتابة الرقم الخاص بمقعدك بصورة صحيحة.

ثم نقوم بالنقر على أيقونة “سؤال” وسوف يظهر لك إجابتك وسوف تتعرف على نتيجة الطالب.

قام وزير التربية والتعليم وهو الدكتور طارق شوقي وذلك كان يوم الأحد الذي يوافق يوم 3 من شهر 7 لهذا العام الجاري، اعتمد نتيجة الامتحانات الدور الأول الخاصة بالدبلومات الفنية امتحانات لهذا العام 2022، وتم توجيه الشكر الخالص وهذا لجميع التعليم الفنى وأولياء الأمور والطلاب على ما تم بذله من الجهد الصادق طوال هذا العام الدراسي.