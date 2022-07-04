السعودية.. الشيخ السديس يدشّن حملة زمزم لحجاج بيت الله الحرام بعرفة

جدة - نرمين السيد - دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم ، حملة زمزم المبارك إلى حجاج بيت الله الحرام فى مشعر عرفات التى تنفذها الرئاسة بالتعاون مع لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة ، وذلك لتوفير ماء زمزم المبارك لضيوف الرحمن خلال أدائهم مناسك الحج بمشعر عرفات.





وأكد أن الرئاسة أولت خدمة ضيوف الرحمن عناية كبرى وسخرت الإمكانات ووفرت جميع الاحتياجات اللازمة حتى يتمكن ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بيسر وسهولة ، داعيا الله أن يجزى جميع القائمين على هذا البرنامج المبارك خير الجزاء ، وأن يكلل هذه الجهود بالتوفيق والنجاح.

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