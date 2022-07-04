أستراليا تحظر واردات الذهب الروسية وتفرض عقوبات ضد 16 مسؤولا روسيا

وأشار ألبانيز خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى -حسب ما نقلته صحيفة "ذا ويست أستراليان" الأسترالية- إلى أن كانبرا ستفرض عقوبات وحظر سفر على 16 وزيرا ورجل أعمال روسى، ليرتفع عدد المواطنين الروس المفروض عليهم عقوبات من أستراليا إلى 843 شخصا.
وأضاف ألبانيز أن أستراليا سترسل إلى أوكرانيا 34 عربة مصفحة عسكرية إضافية تنقسم إلى 14 عربة مصفحة لنقل الجنود و20 عربة من طراز "بوشماستر" أسترالية الصنع.
وزار رئيس الوزراء الأسترالى العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الأحد، أثناء عودته من باريس، لتكون آخر محطة له قبل العودة إلى أستراليا مرة أخرى، ولم يتم الكشف بعد عن تفاصيل جولته فى كييف، حسب ما نقلته الصحيفة الأسترالية.
تأتى تلك الرحلة بعد دعوة رسمية تلقاها ألبانيز من السفير الأوكرانى لدى أستراليا فاسيل ميروشنيشنكو لزيارة العاصمة كييف.
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